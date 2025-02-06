Павел Дуров ещё год не сможет выехать из Франции, судебный процесс затягивается

Павел Дуров (фото: соцсети)
Дело основателя мессенджера Telegram Павла Дурова будет передано в суд не раньше чем через год. В связи с этим бизнесмену придётся задержаться во Франции.
О затягивании судебного процесса рассказала представитель прокуратуры Парижа Майлис де Рек в беседе с Wired. Она подчеркнула, что на данный момент документы находятся только в стадии подготовки. Дуров не может покинуть территорию Франции до передачи дела в суд, то есть ещё как минимум год.
Также де Рек пояснила, что прокуратура решила выдать ордер на арест Дурова, когда выяснилось, что расследования зашли в тупик из-за отказа Telegram предоставлять сведения по запросам полиции.
Павла Дурова и его возлюбленную Юлию Вавилову задержали в Париже 24 августа. Бизнесмена обвинили в соучастии в контрабанде наркотических веществ, мошенничестве, отмывании денег и сокрытии педофильского контента через Telegram. После Дурова освободили под залог в пять миллионов евро. Ему запрещено покидать Францию.
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Также де Рек пояснила, что прокуратура решила выдать ордер на арест Дурова, когда выяснилось, что расследования зашли в тупик из-за отказа Telegram предоставлять сведения по запросам полиции.
Павла Дурова и его возлюбленную Юлию Вавилову задержали в Париже 24 августа. Бизнесмена обвинили в соучастии в контрабанде наркотических веществ, мошенничестве, отмывании денег и сокрытии педофильского контента через Telegram. После Дурова освободили под залог в пять миллионов евро. Ему запрещено покидать Францию.
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Анастасия Чинкова