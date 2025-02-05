«Мы очень боимся сообщать ей такие новости»: Федосеева-Шукшина может не выдержать очередного удара от дочери Марии

Лидия Федосеева-Шукшина и Мария Шукшина (фото: РИА Новости/Илья Питалев)
Накануне в Москве состоялось очередное судебное заседание по делу семьи Лидии Федосеевой-Шукшиной, где рассматривался вопрос о разделе наследованного после кончины Василия Шукшина имущества.
На фоне этих разбирательств состояние здоровья 86-летней Лидии Николаевны всё больше вызывает опасение у близких. Однако, несмотря на это, её дочери Мария и Ольга даже не думают мириться даже ради благополучия мамы.
Адвокат Юлия Вербицкая подчеркнула, что теперь Марию Шукшину в споре против сестры и матери представляют сразу пять юристов, у каждого из которых своя позиция. Изначально они уверяли суд, что Федосеева-Шукшина продолжит получать авторские начисления, однако 4 февраля их слова изменились. Теперь они утверждают, что вдова не должна иметь ни одной доли в авторском наследстве Василия Шукшина и права на какие-либо авторские отчисления. Всё это, по их словам, должно достаться Марии.
Пока Лидия Николаевна не в курсе этих деталей, да и близкие опасаются сообщать ей такую неприятную информацию.
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Адвокат Юлия Вербицкая подчеркнула, что теперь Марию Шукшину в споре против сестры и матери представляют сразу пять юристов, у каждого из которых своя позиция. Изначально они уверяли суд, что Федосеева-Шукшина продолжит получать авторские начисления, однако 4 февраля их слова изменились. Теперь они утверждают, что вдова не должна иметь ни одной доли в авторском наследстве Василия Шукшина и права на какие-либо авторские отчисления. Всё это, по их словам, должно достаться Марии.
Пока Лидия Николаевна не в курсе этих деталей, да и близкие опасаются сообщать ей такую неприятную информацию.
«Если честно, мы очень боимся сообщать ей такие новости, так как это может фатально сказаться на её состоянии, с учётом возраста, здоровья и переживаний. Она хочет только одного – мира и порядка в семье. Она любит Марию Васильевну и бесконечно ей верит, поэтому подписывала любые документы представленные ей, не читая. К предательству, полному лишению всех прав на наследство Василия Макаровича Лидия Николаевна не готова», – отметила Вербицкая.Недавно Ольга Шукшина публично пожаловалась на сестру Марию. Она обвинила актрису в том, что она совершенно забыла о матери, не видится с ней и не ухаживает.
«Всё на мне, я одна забочусь о маме...», – заявила Ольга.Читайте также:
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Анастасия Чинкова