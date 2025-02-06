Адвокат Джонни Деппа высказался о возможности победы Джастина Бальдони в суде с Блейк Лайвли, обвинившей его в харассменте

Блейк Лайвли (фото: соцсети)
В декабре прошлого года в Голливуде разгорелся масштабный скандал. Актриса Блейк Лайвли обвинила режиссёра Джастина Бальдони в харассменте.
Звезда подала иск в суд, которому предшествовали заявления Бальдони о ей неподобающем поведении на съёмках фильма «Все закончится на нас». По его словам, Блейк выходила за рамки контракта, намеренно задерживала съёмки, пыталась полностью переписать сценарий и втайне от режиссёра начала собственный монтаж картины. Также актриса пропускала важные встречи с координатором интимных сцен, что впоследствии стало основанием для её обвинения.
Однако актрисе невероятно повезло. На её стороне влиятельный супруг Райан Рейнольдс и подруга певица Тейлор Свифт. Благодаря их значимости в киноиндустрии Лайвли удалось отстоять себя, а Бальдони, тем самым, оказался не у дел.
Джастин Бальдони (фото: соцсети)
Ходят слухи, что актриса планирует отобрать у режиссёра права на выпуск второй части фильма. И, несмотря на то, что кинокомпания ужасается действиями Лайвли, основной удар продолжает принимать Бальдони, которого уже отстранили от нескольких проектов.
При этом Джастин не сдаётся и запустил сайт, на котором опубликовал переписку с Блейк, которая подтверждает его невиновность.
Также в дело мешался адвокат Джонни Деппа, ранее представлявший его интересы на скандально известном суде с Эмбер Херд. Он признался, что считает несколько агрессивными методы борьбы Бальдони. Однако это имеет место быть.
Заседание суда по вопросу Бальдони и Лайвли назначен на март 2026 года.
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Однако актрисе невероятно повезло. На её стороне влиятельный супруг Райан Рейнольдс и подруга певица Тейлор Свифт. Благодаря их значимости в киноиндустрии Лайвли удалось отстоять себя, а Бальдони, тем самым, оказался не у дел.
Джастин Бальдони (фото: соцсети)
Ходят слухи, что актриса планирует отобрать у режиссёра права на выпуск второй части фильма. И, несмотря на то, что кинокомпания ужасается действиями Лайвли, основной удар продолжает принимать Бальдони, которого уже отстранили от нескольких проектов.
При этом Джастин не сдаётся и запустил сайт, на котором опубликовал переписку с Блейк, которая подтверждает его невиновность.
Также в дело мешался адвокат Джонни Деппа, ранее представлявший его интересы на скандально известном суде с Эмбер Херд. Он признался, что считает несколько агрессивными методы борьбы Бальдони. Однако это имеет место быть.
Заседание суда по вопросу Бальдони и Лайвли назначен на март 2026 года.
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Анастасия Чинкова