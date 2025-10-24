Суд вынес приговор убийце челябинского рэпера Трикопюшон
Суд Металлургического района Челябинска приговорил 35-летнюю женщину к тюремному заключению за убийство местного рэпера, известного под псевдонимом Трикопюшон. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.
По данным следствия, трагедия произошла в октябре 2024 года. Рэпер и его подруга распивали алкоголь в подъезде одного из домов на улице Дегтярёва, как вдруг между ними вспыхнула ссора. В ходе конфликта женщина в состоянии опьянения ударила мужчину ножом в шею. От полученной раны артист скончался на месте.
В пятницу суд признал обвиняемую виновной статье об убийстве и назначил ей восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Следователи отметили, что раскрыть преступление и задержать подозреваемую помогли сотрудники полиции.
О гибели Трикопюшона стало известно 19 октября 2024 года – вскоре после того, как он освободился из колонии. Изначально предполагалось, что убийцей могла быть его жена, однако позже установили, что преступление совершила его подруга.
