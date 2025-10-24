Суд вынес приговор убийце челябинского рэпера Трикопюшон

24 октября 2025, 16:28

Суд в Челябинске приговорил убийцу рэпера Трикопюшон к восьми годам колонии

Фото: iStock/zoka74

Суд Металлургического района Челябинска приговорил 35-летнюю женщину к тюремному заключению за убийство местного рэпера, известного под псевдонимом Трикопюшон. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.