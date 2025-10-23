Появились подробности о поваре, зарезавшем коллегу в Ленобласти

23 октября 2025, 16:57

В Ленобласти арестовали бывшего повара, зарезавшего экс-коллегу рядом с кафе

Фото: iStock/Rawf8

В Ленинградской области арестовали местного жителя, обвиняемого в убийстве. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК в своем телеграм-канале.





Напомним, все произошло на Советской улице в городе Пикалево. Бывший сотрудник кафе «Сакура» Роман Молчанов расправился с экс- коллегой возле заведения. На записях с камер наблюдения видно, что мужчина наносил ножевые ранения до тех пор, пока не убедился, что его жертва мертва. Известно, что ранее они вместе работали поварами.



Проходившая мимо женщина заметила пострадавшего и вызвала скорую, но медики лишь констатировали смерть. Через полчаса после нападения полицейские появились на пороге дома подозреваемого и задержали его.

«По ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — передает ведомство.