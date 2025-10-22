В российском регионе мужчина зарезал подростка из-за возлюбленной

22 октября 2025, 20:37

30-летнему жителю Ясного предъявили обвинение в нападении на знакомых

Фото: Istock/GankaTt

В Оренбургской области мужчина напал с ножом на двух парней. Один из пострадавших является несовершеннолетним. Правоохранители задержали подозреваемого и возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Об этом сообщает СУ СК России по региону.