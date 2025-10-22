В российском регионе мужчина зарезал подростка из-за возлюбленной
В Оренбургской области мужчина напал с ножом на двух парней. Один из пострадавших является несовершеннолетним. Правоохранители задержали подозреваемого и возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Об этом сообщает СУ СК России по региону.
Чрезвычайное происшествие случилось в городе Ясный в ночь на 20 октября на улице Юбилейной. По предварительной информации, 30-летний мужчина вступил в конфликт со знакомыми, который перерос в драку. Отмечается, что спор возник из-за девушки нападавшего.
В ходе потасовки злоумышленник нанёс ножом удар в живот 21-летнему парню, а затем таким же образом ранил несовершеннолетнего. Свидетели происшествия спасли потерпевших, оказав им первую помощь. Следствие предъявило мужчине обвинение и намерено просить у суда заключить его под стражу.
