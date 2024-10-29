Суд вынес приговор убийце экс-командира подлодки «Краснодар»

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Краснодарский краевой суд приговорил к 25 годам тюрьмы Сергея Денисенко, убившего экс-командира подлодки «Краснодар» Станислава Ржицкого. Об этом сообщает РИА Новости.
Из приговора следует, что Денисенко первые пять лет будет находить в тюрьме, а остаток срока – в колонии строгого режима. Также ему был назначен штраф в размере 500 тысяч рублей и ограничение свободы на срок 1 год 9 месяцев после освобождения.
По версии следствия, в октябре 2022 года Денисенко вступил в организованную группу, руководство которой поручило ему убить бывшего командира подлодки «Краснодар» из-за служебной деятельности офицера. Некоторое время злоумышленник следил за командиром, изучал его распорядок дня. Затем 10 июля 2023 года он подкараулил жертву в лесопарковой зоне, где Ржицкий совершал пробежки, и выстрелил в него из пистолета с глушителем, полученным от руководства группировки. После этого он скрылся из города, но вскоре был задержан.
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