«ДНК на колготках»: спустя 19 лет в Подмосковье раскрыли убийство семьи при ограблении, подробности громкого дела

Фото: iStock/AndreyPopov
В 2005 году в Подмосковном поселке Снегири при ограблении дома были убиты двое мужчин и женщина. Преступники для сокрытия своих лиц использовали женские колготки, что в итоге помогло правоохранительным органам раскрыть преступление 19-летней давности. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Официальный представить МВД России Ирина Волк рассказала подробности тройного убийства в Подмосковье и сообщила о задержании 4 подозреваемых лиц. Мужчинам предъявлены обвинения по статье 105 Уголовного кодекса Российской Федерации.
3 сентября 2005 года пятеро мужчин проникли в дом предпринимателя из Истры. Грабители знали, что в доме находятся люди поэтому подготовились. Преступники надели на головы женские колготки, чтобы скрыть свои лица и не быть узнанными. В качестве оружия бандиты выбрали биты.
Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz
В дом злоумышленники вошли через окно подвала. Первой на пути грабителей встала хозяйка дома, которую незамедлительно начали избивать битой. На помощь женщине поспешили её муж и отец, но и они получили от воров несовместимые с жизнью удары. После того как преступникам перестали мешать хозяева дома, они забрали ценности и скрылись в неизвестном направлении.
О случившемся в правоохранительные органы заявила мать убитой хозяйки дома. Ее и внуков преступники пощадили и оставили в живых.
Фото: iStock/Akintevs
В интервью REGIONS руководитель Управления криминалистики подмосковного главка Следственного комитета Евгений Шелудков рассказал, что в подмосковном главке работает аналитическая группа, в которой следователи-криминалисты занимаются рассмотрением приостановленных дел.
После осмотра следователями места преступления, были обнаружены женские колготки, которые грабители сняли после завершения дела. Вещественные доказательства были приобщены к уголовному делу и хранились почти 20 лет у правоохранителей.
При повторном пересмотре дела экспертизу по уликам тоже решили сделать повторно.
Правоохранительные органы провели задержание четверых фигурантов убийства по месту их фактического жительства. Пятый участник ограбления находится под следствием по другому уголовному делу в Москве.
Задержанным предъявлено обвинение в убийстве трех членов одной семьи, произошедшем 19 лет назад (п.п. «а», «д», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). По ходатайству следствия судом для всех соучастников была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудниками ГСУ СК России по Московской области продолжается работа по подготовке передачи дела в суд.
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День трагедии
3 сентября 2005 года пятеро мужчин проникли в дом предпринимателя из Истры. Грабители знали, что в доме находятся люди поэтому подготовились. Преступники надели на головы женские колготки, чтобы скрыть свои лица и не быть узнанными. В качестве оружия бандиты выбрали биты.
Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz
В дом злоумышленники вошли через окно подвала. Первой на пути грабителей встала хозяйка дома, которую незамедлительно начали избивать битой. На помощь женщине поспешили её муж и отец, но и они получили от воров несовместимые с жизнью удары. После того как преступникам перестали мешать хозяева дома, они забрали ценности и скрылись в неизвестном направлении.
О случившемся в правоохранительные органы заявила мать убитой хозяйки дома. Ее и внуков преступники пощадили и оставили в живых.
Нераскрытые дела прошлых лет не забыты
Фото: iStock/Akintevs
В интервью REGIONS руководитель Управления криминалистики подмосковного главка Следственного комитета Евгений Шелудков рассказал, что в подмосковном главке работает аналитическая группа, в которой следователи-криминалисты занимаются рассмотрением приостановленных дел.
«Зачастую найти преступника удается даже через много лет после совершения убийства: следователи-криминалисты помогают и в расследовании «глухарей». Одно из приоритетных направлений деятельности следователей-криминалистов — это раскрытие преступлений прошлых лет», — поделился Евгений Шелудков.
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ДНК на колготкахФото: iStock/anyaivanova
После осмотра следователями места преступления, были обнаружены женские колготки, которые грабители сняли после завершения дела. Вещественные доказательства были приобщены к уголовному делу и хранились почти 20 лет у правоохранителей.
При повторном пересмотре дела экспертизу по уликам тоже решили сделать повторно.
«В результате получены совпадения по четырем людям, имеющимся в базе ДНК. В дальнейшем совместно с уголовным розыском началась работа по установлению местонахождения данных лиц», — сообщили в ГСУ СК России по Московской области.
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Под суд через 19 лет после преступления
Правоохранительные органы провели задержание четверых фигурантов убийства по месту их фактического жительства. Пятый участник ограбления находится под следствием по другому уголовному делу в Москве.
Задержанным предъявлено обвинение в убийстве трех членов одной семьи, произошедшем 19 лет назад (п.п. «а», «д», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). По ходатайству следствия судом для всех соучастников была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудниками ГСУ СК России по Московской области продолжается работа по подготовке передачи дела в суд.
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Елена Генералова