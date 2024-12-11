В Красноярске арестовали водителя после катания девушек на тюбинге

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Красноярский суд заключил под стражу на два месяца 27-летнего водителя, который катал двух девушек на привязанном к машине тюбинге. Об этом сообщили в региональном главке МВД.
По данным ведомства, инцидент произошёл 9 декабря. Ватрушка вылетела на встречную полосу и попала под колёса автомобиля.
В результате погибла 17-летняя девушка, другую пострадавшую (20-летняя девушка) госпитализировали с тяжёлыми травмами в больницу.
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