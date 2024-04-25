ФСБ показала видео с задержанными сотрудниками, заложившими муляжи бомб

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В Твери сотрудники частных организаций, занимающихся транспортной безопасностью, установили под опорами двух мостов муляжи бомб и сообщили о готовящемся теракте. Об этом сообщила ФСБ.
Сообщается, что заведено уголовное дело о ложном сообщении об акте терроризма. Двое мужчин арестованы и находятся под стражей. Еще одна подозреваемая находится за границей, ее объявили в международный розыск.
Ранее сотрудники ФСБ в Брянске предотвратили теракт, готовившийся сторонником украинских националистов. Отмечается, что ФСБ задержала в Брянске гражданина РФ, который исповедовал украинскую националистическую идеологию. Он по заданию представителей запрещенной в нашей стране террористической организации принимал участие в подготовке диверсионно-террористического акта. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова