Блогера Гео Дзугкоева депортируют из Таиланда после скандального порно-перфоманса

01 октября 2025, 16:17

Треш-блогеру Дзугкоеву запретили въезд в Таиланд на 99 лет

Фото: Istock / nuttapong

Треш-блогеру Гео Дзугкоеву запретили въезд в Таиланд почти на столетие — до 2124 года — и наложили штраф в 500 тысяч рублей. Об этом сообщает Mash.