Блогера Гео Дзугкоева депортируют из Таиланда после скандального порно-перфоманса
Треш-блогеру Гео Дзугкоеву запретили въезд в Таиланд почти на столетие — до 2124 года — и наложили штраф в 500 тысяч рублей. Об этом сообщает Mash.
Причиной стали его видео с сексуальными перфомансами, в том числе съёмки с проститутом в кузове пикапа и другие откровенные ролики.
Дзугкоева задержали 25 сентября в аэропорту Бангкока после того, как власти страны обратили внимание на скандальное видео и сочли его угрозой репутации. Сейчас блогер выпущен под залог и вскоре будет депортирован.
Наказание касается как съёмок с сексуальной активностью на ходу, так и других его видео с групповым сексом и сексуальными сценами с пожилыми женщинами.
