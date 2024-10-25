Суд вынес приговор водителю упавшего в Мойку автобуса, где погибли 7 пассажиров

Падение автобуса в реку Мойку в Санкт-Петербурге (Фото: МЧС России)
Водителя упавшего в Мойку автобуса приговорили к шести годам колонии общего режима. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.
Напомним, что трагическое ДТП, унесшее жизни семи человек, произошло 10 мая этого года. Рахматшох Курбонов, управляя исправным городским транспортом с превышением допустимой скорости, наехал на бордюр. Затем он наехал на левый по ходу своего движения тротуар, металлическое ограждение и другие автомобили, следовавшие по Поцелуеву мосту. После этого он сбил ограждение моста и вылетел в Мойку.
В прокуратуре отметили, что Курбонову вынесен приговор в виде тюремного заключения на шесть лет с лишением права заниматься связанной с управлением транспортом деятельностью.
Водителя признали виновным по статье Уголовного кодекса о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц, а также причинение тяжкого вреда здоровью.
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В прокуратуре отметили, что Курбонову вынесен приговор в виде тюремного заключения на шесть лет с лишением права заниматься связанной с управлением транспортом деятельностью.
Водителя признали виновным по статье Уголовного кодекса о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц, а также причинение тяжкого вреда здоровью.
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Анастасия Чинкова