Трое членов семьи найдены мертвыми в российской деревне
Baza: в Подмосковье трое членов семьи погибли, надышавшись краской в подвале
Тела трех человек обнаружены в подвале дома в деревне Полуэктово Московской области. Как сообщает телеграм-канал Baza, погибли члены одной семьи — дедушка, бабушка и внук.
Родственники не смогли связаться с близкими и попросили соседа их проверить. Мужчина обошел дом и нашел трупы в подвале. Погибшими оказались пожилые супруги 74 и 77 лет, а также их 15-летний внук. Признаков насильственной смерти не выявлено. По предварительным данным, они надышались парами растворителя и краски во время ремонта помещения.
Ранее сообщалось, что женские останки запрятали в холодильнике одной из съемных квартир Барнаула.
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