В Свердловской области возбудили из-за школьника, выстрелившего в сверстника
В Свердловской области возбудили уголовное дело после стрельбы из пневматического пистолета в школе города Верхняя Пышма. В результате инцидента пострадал ученик.
Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, ребенок получил травму после выстрела, который произвел другой школьник. По версии ведомства, использованный предмет по внешним характеристикам похож на пневматический пистолет.
Уголовное дело возбуждено по статье о халатности. Следствие считает, что произошедшее могло стать возможным из-за ненадлежащего исполнения сотрудниками школы обязанностей по обеспечению безопасности учебного процесса и защите прав несовершеннолетних.
По предварительной информации прокуратуры Свердловской области, инцидент произошел на уроке английского языка. Ученик пятого класса выстрелил однокласснику в лоб. Сам школьник заявил, что нажал на курок случайно во время игры.
Проверку также проводит прокуратура. Ведомство устанавливает обстоятельства случившегося и оценивает действия сотрудников школы.
Мать пострадавшего ребенка сообщила, что другой ученик принес в школу заряженный пневматический пистолет. По ее словам, во время урока мальчик угрожал одноклассникам, однако учительница не реагировала на происходящее. После выстрела, как утверждает женщина, занятие продолжилось.
