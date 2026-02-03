Суд заключил под стражу обвиняемого в убийстве мальчика в Петербурге
Фигуранта дела об убийстве мальчика в Петербурге арестовали на 1 месяц 30 суток
Октябрьский районный суд города заключил под стражу 38-летнего Павла Жилкина по делу об убийстве 9-летнего Паши Тифитулина в Петербурге. Об этом сообщает ТАСС.
Убийцу арестовали на 1 месяц 30 суток. Согласно информации Telegram-канала SHOT, Жилкин полностью признал свою вину. На заседании он опустил голову, укрывшись капюшоном.
Кроме того, преступник сообщил, что пытался замести следы: помыл автомобиль и удалил две записи с камер наблюдения, установленных в его доме в Ленинградской области.
