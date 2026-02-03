Суд заключил под стражу обвиняемого в убийстве мальчика в Петербурге

03 февраля 2026, 19:47

Фигуранта дела об убийстве мальчика в Петербурге арестовали на 1 месяц 30 суток

Фото: iStock/Serhii Ivashchuk

Октябрьский районный суд города заключил под стражу 38-летнего Павла Жилкина по делу об убийстве 9-летнего Паши Тифитулина в Петербурге. Об этом сообщает ТАСС.