Суд заочно арестовал блогера Алекса Лесли

26 августа 2025, 15:41

Суд в Москве заочно арестовал блогера Лесли по делу о склонении к изнасилованию

Суд в Москве заочно арестовал блогера Алекса Лесли (настоящее имя — Александр Кириллов) по делу о насильственных действиях сексуального характера, передает ТАСС.