Суд заочно арестовал блогера Алекса Лесли
Суд в Москве заочно арестовал блогера Алекса Лесли (настоящее имя — Александр Кириллов) по делу о насильственных действиях сексуального характера, передает ТАСС.
Суд удовлетворил ходатайство следственных органов и избрал в отношении Кириллова меру пресечения в виде заочного ареста сроком на два месяца с момента его задержания или экстрадиции. Заседание было проведено в закрытом для прессы режиме, поскольку дело касается нарушения половой неприкосновенности.
По информации от правоохранительных органов, блогер, возможно, находится за пределами страны. Министерство внутренних дел Российской Федерации объявило его в розыск.
Читайте также: