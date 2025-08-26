Достижения.рф

Суд заочно арестовал блогера Алекса Лесли

Суд в Москве заочно арестовал блогера Лесли по делу о склонении к изнасилованию
Фото: iStock/artisteer

Суд в Москве заочно арестовал блогера Алекса Лесли (настоящее имя — Александр Кириллов) по делу о насильственных действиях сексуального характера, передает ТАСС.



Суд удовлетворил ходатайство следственных органов и избрал в отношении Кириллова меру пресечения в виде заочного ареста сроком на два месяца с момента его задержания или экстрадиции. Заседание было проведено в закрытом для прессы режиме, поскольку дело касается нарушения половой неприкосновенности.

По информации от правоохранительных органов, блогер, возможно, находится за пределами страны. Министерство внутренних дел Российской Федерации объявило его в розыск.

Екатерина Коршунова

