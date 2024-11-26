ВСУ впервые применили в Курской области американский беспилотник Switchblade 600

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ВСУ впервые применили в Курской области тактический барражирующий боеприпас Switchblade 600 производства США. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.
Минобороны России не подтверждало эту информацию.
Отмечается, что боеприпас был замечен над Рыльским районом области накануне вечером. Российские военные сбили дрон прицельным выстрелом из обычного ружья.
В качестве боеголовки в боеприпасе установлена боевая часть от американской ракеты ПТРК FGM-148 Javelin. ВСУ запустили Switchblade 600 при помощи транспортно-пускового контейнера, его полётом управлял оператор. Дальность полёта дрона составляет несколько десятков километров.
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Отмечается, что боеприпас был замечен над Рыльским районом области накануне вечером. Российские военные сбили дрон прицельным выстрелом из обычного ружья.
В качестве боеголовки в боеприпасе установлена боевая часть от американской ракеты ПТРК FGM-148 Javelin. ВСУ запустили Switchblade 600 при помощи транспортно-пускового контейнера, его полётом управлял оператор. Дальность полёта дрона составляет несколько десятков километров.
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Анастасия Чинкова