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Украина потеряла контроль более чем над 40% занятых ранее ВСУ территорий Курской области. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на данные Генштаба ВСУ.
Отмечается, что украинские войска контролировали порядка 1376 кв. км российской территории. Но сейчас, благодаря успешным действиям ВС РФ, их число сократилось примерно до 800 кв. км.
Как отмечает агентство, атакой на Курскую область Киев планировал замедлить наступление российской армии в Донбассе, а также использовать контроль над частью территории России как рычаг давления на возможных будущих мирных переговорах. Однако эти цели достигнуты не были, поскольку ВС РФ продолжает активное продвижение.
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Анастасия Чинкова