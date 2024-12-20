Суд заочно дал 15 лет украинскому националисту за подготовку теракта в «Шереметьево»

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Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил к 15 годам лишения свободы экс-участника подразделения украинской бригады «Азов»* Ивана Пилипчука, который виновен в подготовке теракта в аэропорту Шереметьево, сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на своего корреспондента из зала суда.
Первые пять лет после экстрадиции в Российскую Федерацию Иван Пилипчук будет находиться в тюрьме, а оставшийся срок он проведёт в колонии строгого режима. Ещё обвиняемому назначили штраф в полмиллиона рублей.
Уголовное дело рассматривалось в закрытом режиме из-за того, что в материалах присутствовала секретная информация. Украинского националиста объявили в международный розыск и заочно арестовали в конце августа 2024 года.
Журналисты агентства отметили, что дело Ивана Пилипчука выделили из уголовного дела Ильи Ковылкова и Михаила Дария, которых до этого осудили за подготовку теракта в Шереметьево. Следствие полагает, что с помощью дронов мужчины планировали взорвать примерно семь топливных цистерн на центральной заправочной станции в аэропорту.
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Уголовное дело рассматривалось в закрытом режиме из-за того, что в материалах присутствовала секретная информация. Украинского националиста объявили в международный розыск и заочно арестовали в конце августа 2024 года.
Журналисты агентства отметили, что дело Ивана Пилипчука выделили из уголовного дела Ильи Ковылкова и Михаила Дария, которых до этого осудили за подготовку теракта в Шереметьево. Следствие полагает, что с помощью дронов мужчины планировали взорвать примерно семь топливных цистерн на центральной заправочной станции в аэропорту.
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Ольга Енгалычева