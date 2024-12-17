В Москве оставили под домашним арестом экс-супруга блогера Лерчек

Артём Чекалин (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)
Мосгорсуд оставил под домашним арестом бывшего мужа Валерии Чекалиной (блогера Лерчек) Артёма под домашним арестом.
Как сообщает газета «Известия», сторона защиты Чекалина просила сменить обвиняемому меру пресечения на запрет определённых действий. Однако жалобу отклонили.
Напомним, что 25 ноября Троицкий суд Москвы 25 ноября продлил домашний арест экс-супругам Чекалиным.
Дело о незаконном выводе денежных средств за рубеж в отношении Чекалиных возбудили 2 октября. По данным следствия, супружеской чете удалось перевезти из Москвы в Дубай более 250 млн рублей, используя поддельные документы.
Источник «Известий» сообщил, что ущерб от деятельности блогеров может превышать 500 млн рублей, 4 октября их вместе с бизнес-партнёром Романом Вишняковым отправили под домашний арест.
В марте 2023 года в отношении Валерии и её бывшего супруга возбудили уголовное дело об неуплате налогов (их долг составил около 300 млн рублей) и легализации незаконно полученных более 130 млн рублей.
В конце декабря 2023 года СК России закрыл дело о неуплате налогов, но отказался прекратить разбирательство об отмывании средств. 15 января стало известно, что Валерия и Артём Чекалины признали вину и полностью выплатили налоговую недоимку и пени в размере 504 млн рублей.
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Блогера Лерчек отправили под домашний арест
Напомним, что 25 ноября Троицкий суд Москвы 25 ноября продлил домашний арест экс-супругам Чекалиным.
Дело о незаконном выводе денежных средств за рубеж в отношении Чекалиных возбудили 2 октября. По данным следствия, супружеской чете удалось перевезти из Москвы в Дубай более 250 млн рублей, используя поддельные документы.
Источник «Известий» сообщил, что ущерб от деятельности блогеров может превышать 500 млн рублей, 4 октября их вместе с бизнес-партнёром Романом Вишняковым отправили под домашний арест.
В марте 2023 года в отношении Валерии и её бывшего супруга возбудили уголовное дело об неуплате налогов (их долг составил около 300 млн рублей) и легализации незаконно полученных более 130 млн рублей.
В конце декабря 2023 года СК России закрыл дело о неуплате налогов, но отказался прекратить разбирательство об отмывании средств. 15 января стало известно, что Валерия и Артём Чекалины признали вину и полностью выплатили налоговую недоимку и пени в размере 504 млн рублей.
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Блогера Лерчек отправили под домашний арест
Анастасия Ларина