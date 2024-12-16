В Москве суд арестовал женщину, которая сбила насмерть ребёнка на тротуаре

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Щербинский городской суд арестовал женщину-водителя. Она не справилась с управлением в Новой Москве и насмерть сбила на тротуаре ребенка, сообщил Телеграм-канал SHOT.
Виновница дорожно-транспортного происшествия будет находиться в следственном изоляторе (СИЗО) до 14 февраля. Расследование контролирует столичная прокуратура.
По информации канала, женщина пережила потерю отца — он тяжело болел. Именно из-за этого она села за руль в состоянии алкогольного опьянения. В день трагедии она приобрела в магазине бутылку ликера и ехала в другой магазин за сигаретами. Гособвинитель объявил, что фигурантка ведёт аморальный образ жизни и могла скрыться от следствия, из-за этого её отправили под арест.
Виновница ДТП не раз нарушала правила дорожного движения, она неоднократно ездила в нетрезвом виде.
После трагического происшествия жители района стали приносить цветы и плюшевые игрушки к месту аварии.
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По информации канала, женщина пережила потерю отца — он тяжело болел. Именно из-за этого она села за руль в состоянии алкогольного опьянения. В день трагедии она приобрела в магазине бутылку ликера и ехала в другой магазин за сигаретами. Гособвинитель объявил, что фигурантка ведёт аморальный образ жизни и могла скрыться от следствия, из-за этого её отправили под арест.
Виновница ДТП не раз нарушала правила дорожного движения, она неоднократно ездила в нетрезвом виде.
После трагического происшествия жители района стали приносить цветы и плюшевые игрушки к месту аварии.
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Ольга Енгалычева