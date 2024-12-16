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В Москве суд арестовал женщину, которая сбила насмерть ребёнка на тротуаре

Фото: iStock/ Hakase_

Фото: iStock/ Hakase_

Щербинский городской суд арестовал женщину-водителя. Она не справилась с управлением в Новой Москве и насмерть сбила на тротуаре ребенка, сообщил Телеграм-канал SHOT.
Виновница дорожно-транспортного происшествия будет находиться в следственном изоляторе (СИЗО) до 14 февраля. Расследование контролирует столичная прокуратура.

По информации канала, женщина пережила потерю отца — он тяжело болел. Именно из-за этого она села за руль в состоянии алкогольного опьянения. В день трагедии она приобрела в магазине бутылку ликера и ехала в другой магазин за сигаретами. Гособвинитель объявил, что фигурантка ведёт аморальный образ жизни и могла скрыться от следствия, из-за этого её отправили под арест.



Виновница ДТП не раз нарушала правила дорожного движения, она неоднократно ездила в нетрезвом виде.

После трагического происшествия жители района стали приносить цветы и плюшевые игрушки к месту аварии.

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#ребёнок
Mash: в Видном покупательницы алкомаркета избили девушку и ее 10-летнего брата
16 декабря 2024, 17:22

Фото: iStock/ princigalli

В Московской области в городе Видное посетительницы алкомаркета совершили нападение на 22-летнюю девушку и её десятилетнего брата, сообщил Телеграм-канал Mash.
Повод для избиения — взгляд, которая пострадавшая бросила на одну из посетительниц магазина, находясь в очереди. Инцидент попал на видео.

На опубликованных кадрах видно, что три женщины тащат за волосы клиентку магазина — она им чем-то им не понравилась. За девушку хотел вступиться брат-подросток, но зачинщицы конфликта толкнули его в снег и стали избивать.

Уточнялось, что на потасовку двух подруг подговорила третья. Последняя была недовольна тем взглядом пострадавшей в очереди в её сторону.

22-летнюю россиянку и ее малолетнего брата доставили в больницу. Медицинские работники диагностировали у обоих сотрясение мозга.

Ранее сообщалось, что в городском округе Котельники в Подмосковье пять 14-летних девочек избили свою сверстницу.

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В Бийске ёлку украсили тушкой щуки
16 декабря 2024, 16:59

Фото: iStock/Zeffss1

Новогоднюю ёлку у Дворца культуры в Бийске (Алтайский край) украсили тушкой щуки.
Как пишет «Lenta.ru» cо ссылкой на издание «Подъём», видео с елью выложили в соцсети. Помимо рыбы, на дереве высели потрёпанные мягкие игрушки и гирлянда, которую пользователи соцсетей назвали «грустной».
«Представляешь, просто рыба! Половина рыбы. Я не знаю, для кого её подвесили, для птиц, чтобы они обгладывали», — прокомментировала автор видео.
В сообщениях к публикации пользователи пошутили, что у местных властей хватило денег лишь на такое украшение. Однако, представитель мэрии рассказал журналистам, что рыба на новогодней ёлке появилась в результате чьей-то шутки, и вскоре своеобразный декор заменят правильными украшениями.

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В Москве задержали мошенника-гастролера, который помогал обмануть актрису Рязанову
16 декабря 2024, 16:43

Раиса Рязанова (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова).

В Москве задержали одного из актёров-гастролёров, который помогал обмануть актрису Раису Рязанову — она известна по фильму «Москва слезам не верит», сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Телеграм-канале.
Задержанного 44-летнего жителя Новосибирска нашли в хостеле. Он поделился, что отдал деньги иному участнику криминальной схемы, когда получил 45 тысяч рублей в качестве вознаграждения.

Мошенники выманили 4 млн рублей у актрисы Раисы Рязановой. Артистке позвонил мошенник, представившийся правоохранителем. Он сказал, что средства на ее банковских счетах могут использовать для финансирования экстремизма и терроризма. Чтобы не допустить подобного, нужно обналичить деньги и передать их для хранения в Центральный банк РФ.

«Женщина сняла со своих счетов 4 млн рублей и в условленном месте передала их незнакомцу, который назвал кодовую фразу. Через некоторое время актриса поняла, что стала жертвой мошенников», — подчеркнула Ирина Волк.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, которое предусмотренно частью 4 статьи 159 УК РФ. Фигуранту заключили под стражу, отметила официальный представитель МВД.

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#ск рф
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В Москве вынесли приговор реставратору Соловецкого архипелага
В Москве реставратора Соловецкого архипелага осудили на 5 лет
16 декабря 2024, 16:22

Фото: iStock/undefined undefined

Тушинский районный суд в Москве приговорил к пяти годам заключения 56-летнего Николая Белякова, бывшего гендиректора организации «Архстроймеханизация»: его обвинили в махинациях, совершённых при реставрации одного из объектов культурного наследия на островах Соловецкого архипелага.
Как пишет «Коммерсантъ», стоимость работ по восстановлению монастырского скита была завышена подсудимым почти на 56 млн рублей. Более того, нанятые Беляковым рабочие не имели соответствующего образования и квалификации, при реконструкции исторического объекта они не соблюдали требования проектной техдокументации и строительно-реставрационные нормы.

Осуждённый Беляков будет отбывать наказание в колонии общего режима.

«Ъ» также сообщает, что гособвинитель затребовал для подсудимого девять лет лишения свободы. Судья Надежда Ткачева сочла запрошенный прокурором срок чрезмерным, назначив фигуранту почти вдвое меньше — пять лет.

Как следует из материалов расследования, фирма «Архстроймеханизация» участвовала в организованной в рамках госпрограммы «Культура России (2012–2018 годы)» масштабной реконструкции Соловецкого монастыря и отдельных сооружений на островах Соловецкого архипелага.

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#культура
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#суд
#москва
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#приговор
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Около 3700 тонн мазута разлились с двух затонувших в Керченском проливе танкеров
16 декабря 2024, 16:06

Фото: iStock/nightman1965

Около 3700 тонн мазута, по предварительным оценкам, разлились в Чёрное море из-за потерпевших крушение танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Об этом сообщает РИА Новости.
В настоящее время специалисты продолжают работу. Сведения будут уточняться.

Накануне стало известно о том, что два танкера, перевозящие порядка девяти тысяч тонн нефтепродуктов, потерпели крушение в Керченском проливе. На их борту находилось в общей сложности 29 членов экипажа. Всех удалось спасти и госпитализировать в лечебные заведения на вертолётах Ми-8 МЧС России. Причиной крушения стали сильные штормовые волны, повредившие конструкции судов.

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#керчь
#нефть
#корабль
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#мчс
#специалисты
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В летевшем в Москву самолете треснуло лобовое стекло во время полета
16 декабря 2024, 15:56

Фото: istockphoto / Diy1

На борту Boeing 737–800, выполнявшего рейс из Волгограда в Москву, 13 декабря произошел инцидент. В самолете треснуло лобовое стекло. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.
По данным канала, экипаж самолета сообщил о растрескивании внешнего правого лобового стекла во время полета.

Несмотря на возникшую непредвиденную ситуацию, командир воздушного судна принял решение продолжить маршрут и следовать в аэропорт назначения. В столичном аэропорту Шереметьево был объявлен сигнал тревоги, чтобы подготовить все необходимые меры для безопасной посадки. Посадка лайнера прошла успешно, и, к счастью, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Ранее стало известно, что в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково у самолёта Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Россия» загорелся двигатель. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#самолет
#россия
#пассажир
#авиакомпании
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В Бурятии женщина украла 930 тысяч и потратила их на одежду, алкоголь и сауны
16 декабря 2024, 15:18

Фото: iStock/ Maksym Belchenko

В Бурятии задержали женщину, которая украла большую сумму с карты знакомого, сообщили пресс-служба республиканской полиции в Телеграм-канале.
Сотрудники правоохранительных органов установили, что 28 октября женщина распивала алкоголь со знакомым в селе Кижинга. Утром жена потерпевшего поняла, что со счёта мужа ночью пропало 930 тысяч рублей. Куда исчезли деньги, мужчина объяснить не смог. Из истории операций выяснилось, что сумму перечислили на карту несовершеннолетней дочери 43-летней участницы встречи. Работники полиции приехали к ней домой, но хозяйку не застали.

Потом оказалось, что она в срочном порядке обналичила переведенные деньги и поехала в Иркутск, а следом — в Улан-Удэ. Там она какое-то количество времени жила и ни в чём себе не отказывала — ходила на шопинг, посещала ночные клубы и сауны, тратила деньги на спиртное, а потом ее задержали полицейские.

Фигурантка призналась, что подсмотрела у мужчины пароль от его онлайн-банка и воспользовалась его смартфоном, когда тот был в состоянии алкогольного опьянения. Все украденные деньги к моменту задержания она успела потратить.

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#бурятия
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Бастрыкин поручил возбудить дело после видео с извинениями за фото с имперским флагом
16 декабря 2024, 14:38

Фото: iStock/ blinow61

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин дал поручение возбудить уголовное дело после того, как члены экстремистской организации заставили двух юношей извиниться за фото с флагом Российской империи в социальных сетях. Об этом сообщило следственное управление Следственного комитета (СК) России по Республике Башкортостан в Телеграм-канале.
Следствие полагает, что речь идет о ЧП, произошедшем в Башкортостане. Там сторонники экстремистской организации угрожали двум молодым местным жителям, что применят насилие. Они заставили потерпевших принести публичные извинения за фото с флагом Российской империи, которое было опубликовано в социальной сети. Видео с извинениями юношей распространилось в сети.

Председатель Следственного комитета России дал поручение исполняющему обязанности руководителя республиканского следственного управления представить доклад о начальных результатах расследования.

«Ход расследования будет поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорилось в сообщении следственного управления Следственного комитета России по Республике Башкортостан.

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Лес коррупции и «золотые» блиндажи: экс-замглавы департамента Минобороны вменяют многомиллионные хищения
МВД: Экс-замглавы департамента Минобороны подозревают в хищении 600 млн рублей
16 декабря 2024, 14:10

Фото: iStock/Ivan P

В октябре 2023 года заместитель директора департамента военного имущества Минобороны Владимир Шишов был арестован в связи с делом о мошенничестве с пиломатериалами, предназначенными для войск на Донбассе. Расследование инцидента о хищении государственного имущества продолжается по сей день.
Начальник ГУЭБиПК МВД Андрей Курносенко сообщил о новых эпизодах в деле Владимира Шишова. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Махинации с поставкой древесины


В октябре 2022 года компания ООО «ИФК РНГС Капитал» выиграла тендер на поставку древесины для Минобороны на 60 млн рублей. Древесина была предназначена для нужд СВО, где использовалась в сооружении окопов, блиндажей и других укреплений. При проверке исполнения контракта сотрудники департамента военной контрразведки ФСБ и ГУЭБиПК МВД пришли к выводу, что цена поставленной древесины была значительно выше рыночных цен и не соответствовала реальной стоимости.

Фото: iStock/katkov

По версии следствия, представитель Минобороны Владимир Шишов и генеральный директор ООО «ИФК РНГС Капитал» Дмитрий Левченко по предварительному сговору совершили хищение бюджетных средств. Предприниматель Левченко обязан был выполнить контрактные обязательства по сортировке и штабелированию древесины. Однако эти работы не были проведены, и 27 миллионов рублей, выделенных из бюджета Министерства обороны, были похищены.

В материалах дела фигурируют отчеты о резко возросшей прибыли ООО «ИФК РНГС Капитал». Газета «Коммерсант» пишет, что компания Левченко практически не имела доходов, однако по итогам 2022 года в отчетах ООО «ИФК РНГС Капитал» появилась прибыль в 312 миллионов рублей, что, вероятно, связано с контрактами, заключенными с Минобороны. С начала специальной военной операции фирма Левченко заключила контракты с Министерством обороны на сумму свыше 1 млрд рублей.

Давление на свидетелей


Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В ноябре 2023 года Басманный суд Москвы постановил заключить под стражу замдиректора департамента военного имущества Минобороны Владимира Шишова и гендиректора ООО «ИФК РНГС Капитал» Дмитрия Левченко.

В августе этого года издание ТАСС сообщало, что при рассмотрении апелляции по делу о продлении ареста Шишова на свидетелей, участвующих в деле о хищении государственного имущества, оказывается давление.

«По показаниям свидетелей — должностных лиц ФГАУ «Управление имуществом специальных проектов Минобороны России», в связи с дачей ими изобличающих Шишова В. А. показаний, они опасаются за свою жизнь и здоровье, а также за жизнь и здоровье членов своих семей, поскольку Шишов имеет реальную возможность оказать на них давление и способен под давлением склонить их к даче не соответствующих действительности показаний», — говорилось в сообщении.

На основании этих доводов суд решил оставить обвиняемых под арестом и отказал защите в просьбе о замене меры пресечения.

Новые эпизоды в деле


Андрей Курносенко (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

16 декабря начальник ГУ экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Андрей Курносенко сообщил о причастности бывшего заместителя главы Департамента военного имущества Министерства обороны РФ Владимира Шишова к хищению свыше 600 миллионов рублей, которые были выделены на инфраструктурный проект.

«Совместно с ФСБ России задокументировано хищение более 600 млн рублей, выделенных на реализацию специального инфраструктурного проекта, совершенное заместителем директора департамента военного имущества Минобороны России», — сообщил Курносенко.
Кроме того, он подчеркнул, что наряду с Шишовым в хищении подозреваются и руководители нескольких бизнес-структур. Расследование дела по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество в особо крупном размере) продолжается.

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