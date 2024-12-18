Выезд в Евросоюз и $100,000: что еще пообещали гражданину Узбекистана за убийство генерала Кириллова

Подозреваемый в убийстве Кириллова (Фото: РИА Новости/РИА Новости)
17 декабря в Москве был убит начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов и его помощник.
Преступники установили взрывное устройство на электросамокат, который находился рядом с домом генерала, и активировали его дистанционно. В данный момент задержан один подозреваемый, подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Источник газеты отметил, что преступление было раскрыто по горячим следам. Позже ФСБ сообщила о задержании только одного человека.
В Центре общественных связей ФСБ сообщили, что задержанный — гражданин Узбекистана, родившийся в 1995 году. Он был доставлен к следователю, где в настоящее время проводятся следственные мероприятия.
Как уточнила официальный представитель МВД Ирина Волк, арест произошел в деревне Черное, находящейся в Балашихинском районе Московской области.
По информации РИА Новости, задержанным по подозрению в убийстве начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, вероятно, является Ахмад Курбанов, что было установлено на основе анализа социальных сетей.
После того как офицеры покинули подъезд, задержанный дистанционно подорвал бомбу. Ему было обещано 100 тысяч долларов за совершение убийства и выезд в одну из стран ЕС.
ФСБ России опубликовала видео с задержанным исполнителем теракта, в результате которого погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов. На записи задержанный признается в своих действиях. Также демонстрируются каршеринговый автомобиль и установленная в нем Wi-Fi видеокамера, с помощью которой он следил за домом генерала.
Кроме того, Захарова отметила, что в Москве уверены в том, что все исполнители и организаторы убийства генерала понесут наказание.
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Задержаны двое подозреваемых по делу об убийстве КирилловаУтром газета «Коммерсант» со ссылкой на свои источники сообщила, что были задержаны двое подозреваемых в убийстве начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова.
Источник газеты отметил, что преступление было раскрыто по горячим следам. Позже ФСБ сообщила о задержании только одного человека.
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Гражданин Республики Узбекистан был задержан в ПодмосковьеПодозреваемый в убийстве генерала и его помощника был арестован в Подмосковье. Согласно информации от ФСБ, он был завербован украинскими спецслужбами.
В Центре общественных связей ФСБ сообщили, что задержанный — гражданин Узбекистана, родившийся в 1995 году. Он был доставлен к следователю, где в настоящее время проводятся следственные мероприятия.
Как уточнила официальный представитель МВД Ирина Волк, арест произошел в деревне Черное, находящейся в Балашихинском районе Московской области.
По информации РИА Новости, задержанным по подозрению в убийстве начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, вероятно, является Ахмад Курбанов, что было установлено на основе анализа социальных сетей.
Заявления ФСБВ ФСБ сообщили, что подрывник для наблюдения арендовал автомобиль каршеринга и установил в нём Wi-Fi-камеру. Съёмка с этой камеры транслировалась организаторам теракта в Днепропетровск.
«Съемка с этой камеры транслировалась организаторам теракта в онлайн режиме в город Днепр», — говорится в публикации СК России в Telegram-канале.
После того как офицеры покинули подъезд, задержанный дистанционно подорвал бомбу. Ему было обещано 100 тысяч долларов за совершение убийства и выезд в одну из стран ЕС.
ФСБ России опубликовала видео с задержанным исполнителем теракта, в результате которого погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов. На записи задержанный признается в своих действиях. Также демонстрируются каршеринговый автомобиль и установленная в нем Wi-Fi видеокамера, с помощью которой он следил за домом генерала.
ФСБ раскрыла детали подготовки убийства КирилловаПо данным ФСБ, подготовка террористического акта, в результате которого погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник, заняла не менее нескольких месяцев. За это время подрывник приобрёл самокат, в который была встроена взрывчатка.
«Я приехал в Москву по заданию украинских спецслужб… Потом я купил самокат, и через несколько месяцев приехали вещи для бомбы. Я их тоже принял, потом всё приготовили и поставили рядом с домом», — сказал задержанный Ахмад Курбанов.
Действия России после убийства КирилловаОфициальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что на заседании Совета Безопасности ООН 20 декабря российское представительство поднимет вопрос о теракте в Москве. Эту информацию также подтвердил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Кроме того, Захарова отметила, что в Москве уверены в том, что все исполнители и организаторы убийства генерала понесут наказание.
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Дарья Осипова