Суд заочно осудил на 14 лет мужчину за убийство соседей из-за громкой музыки в Анапе

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Краснодарский краевой суд заочно приговорил к 14 годам лишения свободы жителя Анапы Олега Хоменко, расправившегося со своими соседями из-за громкой музыки пять лет назад, передала объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Жителя Анапы признали виновным по пунктам «а» и «е» статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации («Убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом»). Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима.
Суд установил, что инцидент произошёл 3 февраля 2019 года на улице Грушевой в селе Супсех города-курорта Анапы. Осужденный сделал замечание своему 60-летнему соседу и его 30-летнему сыну из-за мешавшей ему громкой музыки. После этого родственники пришли к мужчине с молотком, а осуждённый выстрелил в них из охотничьего ружья. Соседи не выжили.
В 2020 году коллегия присяжных заседателей признала, что Олег Хоменко оборонялся, и посчитала его виновным убийстве с превышением пределов необходимой обороны. Мужчину назначили два года исправительных работ. Из-за того, что Хоменко с февраля 2019 года был под стражей, его наказание считалось отбытым, его освободили в зале суда. Потом приговор отменили. Олег Хоменко скрылся от следствия и суда.
Сейчас мужчина находится в федеральном розыске. Приговор в законную силу не вступил.
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Суд установил, что инцидент произошёл 3 февраля 2019 года на улице Грушевой в селе Супсех города-курорта Анапы. Осужденный сделал замечание своему 60-летнему соседу и его 30-летнему сыну из-за мешавшей ему громкой музыки. После этого родственники пришли к мужчине с молотком, а осуждённый выстрелил в них из охотничьего ружья. Соседи не выжили.
В 2020 году коллегия присяжных заседателей признала, что Олег Хоменко оборонялся, и посчитала его виновным убийстве с превышением пределов необходимой обороны. Мужчину назначили два года исправительных работ. Из-за того, что Хоменко с февраля 2019 года был под стражей, его наказание считалось отбытым, его освободили в зале суда. Потом приговор отменили. Олег Хоменко скрылся от следствия и суда.
Сейчас мужчина находится в федеральном розыске. Приговор в законную силу не вступил.
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Ольга Енгалычева