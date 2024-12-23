В Петербурге полковник в отставке сознался в убийстве журналиста «Фонтанки»

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Полковник полиции в отставке, экс-замначальника 6-го отдела (по борьбе с коррупцией в госорганах) оперативно-разыскного бюро ГУ МВД по СЗФО Михаил Смирнов признался, что убил журналиста «Фонтанки» и Агентства журналистских расследований (АЖУР) Максима Максимова в 2004 году, пишет «Фонтанка».
По данным издания, Максимов писал разоблачающие статьи о коррупции в правоохранительных органах. Одна из последних его работ касалась Смирнова и его коллег. Он собрал необходимые материалы и пропал.
В мае текущего года Смирнова задержали по подозрению в других убийствах, свою вину он отрицал, однако 18 декабря признался и в убийстве Максимова.
Так, сообщник Смирнова вышел на Максимова и предложил принять участие в каком-то проекте, пригласив в дом на Фурштатской, 26. Там его встретили Смирнов, оперативник Андрей Пятов и еще двое подельников — Меликсетов и Мещеров. Смирнов лично задушил журналиста, а тело погрузил в служебную машину и спрятал в лесу.
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В мае текущего года Смирнова задержали по подозрению в других убийствах, свою вину он отрицал, однако 18 декабря признался и в убийстве Максимова.
Так, сообщник Смирнова вышел на Максимова и предложил принять участие в каком-то проекте, пригласив в дом на Фурштатской, 26. Там его встретили Смирнов, оперативник Андрей Пятов и еще двое подельников — Меликсетов и Мещеров. Смирнов лично задушил журналиста, а тело погрузил в служебную машину и спрятал в лесу.
«Я не мог убедить Максимова в своей непричастности к тому, что я провоцирую взятки, и у меня родилась мысль: убью!» — сказал Смирнов на допросе.
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Элина Позднякова