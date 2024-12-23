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В Петербурге полковник в отставке сознался в убийстве журналиста «Фонтанки»

Фото: iStock/Gerasimov174

Фото: iStock/Gerasimov174

Полковник полиции в отставке, экс-замначальника 6-го отдела (по борьбе с коррупцией в госорганах) оперативно-разыскного бюро ГУ МВД по СЗФО Михаил Смирнов признался, что убил журналиста «Фонтанки» и Агентства журналистских расследований (АЖУР) Максима Максимова в 2004 году, пишет «Фонтанка».
По данным издания, Максимов писал разоблачающие статьи о коррупции в правоохранительных органах. Одна из последних его работ касалась Смирнова и его коллег. Он собрал необходимые материалы и пропал.

В мае текущего года Смирнова задержали по подозрению в других убийствах, свою вину он отрицал, однако 18 декабря признался и в убийстве Максимова.



Так, сообщник Смирнова вышел на Максимова и предложил принять участие в каком-то проекте, пригласив в дом на Фурштатской, 26. Там его встретили Смирнов, оперативник Андрей Пятов и еще двое подельников — Меликсетов и Мещеров. Смирнов лично задушил журналиста, а тело погрузил в служебную машину и спрятал в лесу.

«Я не мог убедить Максимова в своей непричастности к тому, что я провоцирую взятки, и у меня родилась мысль: убью!» — сказал Смирнов на допросе.

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#сочи
В Казани подростки избили сверстника из-за одежды
23 декабря 2024, 13:36

Фото: iStock/ mrohana

В Казани подростки избили мальчика. Поводом для потасовки стала его одежда, передал Teлеграм-канал Mash Iptash.
На опубликованном видео несколько подростков в чёрном оттесняют ребенка от дороги. Потом один из них бросил мальчика на землю.

Соседка Лейсан обнаружила ребёнка, он сидел на снегу и плакал. Потерпевший поделился, что к нему стали приставать подростки. Когда ребёнок не смог ответить на вопросы, они избили его, сорвали куртку и шапку.

Лейсан видела подростков уже издалека, из-за этого она не смогла заснять лица. Женщина отметила, что не сориентировалась: не знала, то ли бежать за обидчиками мальчика, то ли одевать ребёнка.

Ранее сообщалось, что жителя Кингисеппа вывезли в лес, раздели и избили. Известно, что между ним и ещё одним мужчиной произошёл конфликт в парикмахерской из-за стрижки.



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На территории бывшего Абаканского завода в Хакасии прогремел взрыв, есть погибшие
Два человека погибли, четверо пострадали при взрыве на бывшем Абаканском заводе
23 декабря 2024, 13:16

Фото: iStock/Oleksiy Samsonov

Два человека погибли, ещё четверо пострадали при взрыве на территории бывшего Абаканского опытно-механического завода. Об этом пресс-служба правительства Хакасии сообщила в беседе с РИА Новости.
Ранее глава республики Валентин Коновалов сообщил, что в понедельник прогремел взрыв на территории бывшего Абаканского завода. Предварительной причиной произошедшего могло стать нарушение техники безопасности.

В настоящее время на месте происшествия по поручению главы Хакасии работает его заместитель Юрий Курлаев.

Спасатели МЧС России и сотрудники правоохранительных органов в настоящее время устанавливают обстоятельства взрыва.

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В Пулково провели повторный досмотр пассажиров и воздушных судов на 11 рейсах
23 декабря 2024, 13:02

Фото: istockphoto / Diy1

В воскресенье вечером в аэропорту «Пулково» был проведен повторный досмотр пассажиров и воздушных судов на 11 рейсах в связи с поступившим сообщением об угрозе безопасности. Об этом сообщает управляющая компания аэропорта «Воздушные ворота Северной столицы», пишет РИА Новости.
По информации, полученной от ряда СМИ, в связи с проверками были зафиксированы задержки некоторых рейсов. В 23:45 все проверки завершились, и аэропорт возобновил нормальную работу. Меры были предприняты для обеспечения безопасности всех пассажиров и экипажей.

Ранее стало известно, что пилоты самолета Kamaka Air врезались в здание гавайского Гонолулу, потеряв контроль над судном. Речь идет о здании парковки недалеко от городского аэропорта.

До этого на борту Boeing 737–800, выполнявшего рейс из Волгограда в Москву, 13 декабря произошел инцидент. В самолете треснуло лобовое стекло. Несмотря на возникшую непредвиденную ситуацию, командир воздушного судна принял решение продолжить маршрут.

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#пилоты
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В лесу Москвы обнаружили место языческого обряда с убитыми животными
23 декабря 2024, 12:48

Фото: iStock/ автор

На западе Москвы в Матвеевском лесу обнаружили выложенную из туш животных фигуру, сообщило «Агентство «Москва»» в Телеграм-канале.
Первая часть фигуры состоит из круга куриных туш, а в неё вписан треугольник с телами трёх козлят. Еще посередине круга с трупами животных нашли остатки костра. Снег рядом с фигурой покрыт кровью. Также неподалеку обнаружили гору из хлеба и фруктов, вокруг которой в треугольник выставлены бутылки спиртного. Рядом с мандаринами и яблоками стоят три пластиковых стакана с алкоголем

Уточнялось, что фигуру из туш нашли местные жители. Они рассказали о находке сотрудникам правоохранительных органов. По факту обнаружения загадочного объекта проводят проверку.

Ранее сообщалось, что в Туле полицейские провели операцию, в ходе которой были обнаружены 20 килограммов наркотиков, замаскированных под корм для домашних питомцев марки ROYAL CANIN.

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В Брянске пенсионерка подожгла авто, чтобы подать сигнал «вертолётам ФСБ из Москвы»
В Брянске пенсионерка по требованию мошенников подожгла авто у отделения полиции
23 декабря 2024, 12:46

Фото: iStock/mofles

В Брянске пенсионерка подожгла автомобиль около отделения полиции, чтобы с помощью огня подать сигнал «вертолётам ФСБ из Москвы». Женщина стала жертвой мошенников, пишет Telegram-канал Baza.
Вечером 21 декабря на парковке около Брянского линейного отдела полиции загорелся автомобиль Mitsubishi Carisma 2002 года выпуска. Машина принадлежала помощнику оперативного дежурного. Пожар потушили за 10 минут, после чего задержали поджигательницу. Ей оказалась местная 76-летняя пенсионерка.

На допросе женщина рассказала следователям, что уже несколько дней находится на постоянной связи с «сотрудниками ФСБ из Москвы». Именно они потребовали поджечь автомобиль, чтобы огонь от него якобы увидел экипаж вертолётов с оперативниками из столицы.

За последние несколько дней по всей России произошли десятки случаев поджогов по требованиям мошенников. Так, несколько раз были взорваны фейерверки в отделениях банков и МФЦ.

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Российские военные в отпуске попали в лобовое ДТП в Запорожской области
23 декабря 2024, 12:35

Фото: istockphoto/Anton Novikov

Российские военнослужащие попали в лобовое дорожно-транспортное происшествие в Запорожской области. Один из бойцов вёз на машине группу солдат-отпускников в Рязань.
Рязанец Владимир Пилогеевскй был за рулём «Лады Весты», рассказала изданию «Рязань онлайн» его сестра. Внезапно на участке автотрассы, совершая обгон, на встречную полосу вылетела Kia. Столкновения избежать было невозможно, машины ударились лоб в лоб. От удара двоих пассажиров «Лады» выбросило на проезжую часть. Один из них скончался в машине скорой помощи, не доехав до больницы.

Сам Пилогеевский получил тяжелые травмы и сейчас находится в реанимации Бердянской городской больницы. У него раздроблены таз и бедро, сильный ушиб грудной клетки, сотрясение мозга. Потребуется несколько операций, на которые родные сейчас собирают деньги.

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«Вписка» с шестью парнями закончилась адом для 16-летней школьницы: как «золотая молодежь» из Питера насиловала подростка
23 декабря 2024, 12:35

Фото: iStock/SeventyFour

В 2021 году ученица американской частной школы устроила вечеринку в питерской квартире матери. На вечеринку пришли шестеро парней с алкоголем и запрещенными веществами.
Итогом вечеринки стало групповое изнасилование 16-летней школьницы. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Вернулась в Россию из-за COVID-19


Юная Анна последние 6 лет училась в американской частной школе. Вернуться на родину к маме заставил COVID. В 2021 году в России уже не так активно действовали ковидные ограничения и при первой же возможности девушка решила собрать друзей.

Мама американской школьницы уехала из города и дочь пригласила в квартиру друзей. Пришли шестеро молодых людей из состоятельных семей и принесли с собой много алкоголя.

Вписка подростков закончилась изнасилованием


Фото: iStock/PaulRobles

Как потом рассказывала мама девочки, Аня почти ничего не помнит с той вечеринки, потому что ее чем-то накачали.

«Скорее всего, они что-то подмешали ей, какое-то снотворное, ее вырубило, и она практически ничего не помнит. Но есть все улики. Ее независимый врач установил, что у нее порвана девственная плева, есть травмы и гематомы на теле есть. Это групповое изнасилование с использованием бессознательного состояния потерпевшей», – рассказала мать потерпевшей корреспондентам КП-Петербург.

Мать американской школьницы считает, что действия парней были спланированы. На вечеринке должны были быть еще две подруги Анны, но они, по неизвестной причине, не смогли прийти в последний момент.

«Это, возможно, был сговор. В итоге к дочери пришли шестеро парней. Она не испугалась, потому что учится в американской приватной школе много лет. Наше общество ей незнакомо. Эти страшилки ей не знакомы. Она на карантине была с 8 мальчиками в США. Никто же ее не изнасиловал там. Американцы так не делают, там это жестко наказуемо. Американскому мальчику не придет в голову изнасилование. Я дочери говорила, что здесь другие подростки. Но она не верила», – делится мать Анны.

В Москве задержали студента-вербовщика террористов
В Москве задержали студента-вербовщика террористов

Дети из обеспеченных семей


Фото: iStock/Fedorovekb

Гости школьницы являлись представителями «золотой молодежи». Парни были уверенны в том, что девушка не вспомнит, а если и вспомнит, то не сообщит о случившимся на вечеринке. Родственники узнали о страшных событиях, после того как Анна пыталась покончить жизнь самоубийством.

«Она сперва испугалась и не стала говорить, ей стыдно, она боялась. А потом она хотела покончить жизнь самоубийством, мы ее поймали. Она кричала: «Я не хочу жить, это злые люди, как это возможно. Я этим людям доверяла». Но как можно доверять людям, это же не американская частная приватная школа, где совершенно другие люди!» – вспоминает мама девочки.

После заявления об изнасиловании начались угрозы со стороны подростов. Анне писали, что будут ее троллить и позорить в Интернете. Рассказывали о том, что за случившееся никто ответственность нести не будет и влиятельные родители «замнут» дело.

Однако дело об изнасиловании дошло до самого главы СКР Александра Бастрыкина. Сначала главный следователь страны взял дело под свое личное руководство, а затем полностью забрал его из Петербурга в Москву.


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При падении крана в Калужской области погиб человек
23 декабря 2024, 12:24

Фото: Телеграм «Прокуратура Калужской области»

При падении башенного крана в Калужской области погиб один человек, передала прокуратура области в Телеграм-канале.
«23 декабря в районе улицы Фомушина областного центра на строительной площадке упал башенный кран, в результате чего погиб один человек», — обратили внимание представители прокуратуры.

Уточнялось, что погибший человек был крановщиком.

Прокурор Калужской области Константин Жиляков поручил сотрудникам государственного органа города Калуги провести проверку по факту произошедшего.

Накануне сообщалось, что в Ордынском районе Новосибирской области было обнаружено тело Андрея Андреева, бывшего заместителя начальника управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН). Уголовно-процессуальная проверка уже начата, следователи проводят тщательный осмотр места происшествия, пытаясь установить обстоятельства произошедшего.

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В Туле под видом корма для котят изъяты 20 килограммов наркотиков
Shot: курьер привез в Тулу 20 килограммов наркотиков в корме для котят
23 декабря 2024, 12:14

Фото: istockphoto /Nils Jacobi

В Туле сотрудники правоохранительных органов провели операцию, в ходе которой были обнаружены 20 килограммов наркотиков, замаскированных под корм для домашних питомцев марки ROYAL CANIN. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
По информации источника, груз с кормом следовал из Чехова и доставлялся в жестяных банках. Курьер, который перевозил товар, заявил, что не знал о содержимом и просто выполнял заказ на Калужское шоссе. При проверке банки были открыты, внутри обнаружили порошок, который затем отправили на экспертизу.

Правоохранители задержали получателя корма с запрещенными веществами. Он признался, что планировал сбыть наркотики. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»). Следственные действия продолжаются, и правоохранительные органы делают все возможное для установления всех обстоятельств дела.

У жителя Ижевска изъяли 57 килограммов мефедрона сотрудники Росгвардии. Силовики уточнили, что мужчина организовал целую нарколабораторию в собственном дворе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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