Тело экс-замначальника УФСКН Андреева найдено в коттедже

В Ордынском районе Новосибирской области было обнаружено тело Андрея Андреева, бывшего заместителя начальника управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН). Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на следственное управлении СК РФ по Новосибирской области.