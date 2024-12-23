Тело экс-замначальника УФСКН Андреева найдено в коттедже

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В Ордынском районе Новосибирской области было обнаружено тело Андрея Андреева, бывшего заместителя начальника управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН). Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на следственное управлении СК РФ по Новосибирской области.
Уголовно-процессуальная проверка уже начата, следователи проводят тщательный осмотр места происшествия, пытаясь установить обстоятельства его загадочной смерти.
Андреев стал известен после своего задержания в 2010 году по делу о новосибирском преступном сообществе, возглавляемом Александром Труновым. В этом громком деле фигурировали также высокопоставленные чиновники, включая бывшего вице-мэра Новосибирска Александра Солодкина и его отца. В 2015 году Андреев был приговорен к 11 годам колонии строгого режима, но позже срок был сокращен до семи лет, и в 2016 году он вышел по условно-досрочному освобождению.
Напомним, что с момента упразднения ФСКН в 2016 году, ее функции были переданы МВД.
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Андреев стал известен после своего задержания в 2010 году по делу о новосибирском преступном сообществе, возглавляемом Александром Труновым. В этом громком деле фигурировали также высокопоставленные чиновники, включая бывшего вице-мэра Новосибирска Александра Солодкина и его отца. В 2015 году Андреев был приговорен к 11 годам колонии строгого режима, но позже срок был сокращен до семи лет, и в 2016 году он вышел по условно-досрочному освобождению.
Напомним, что с момента упразднения ФСКН в 2016 году, ее функции были переданы МВД.
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Дарья Осипова