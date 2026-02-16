Суд заочно приговорил Евгения Чичваркина* к девяти годам колонии
Дорогомиловский суд Москвы назначил предпринимателю Евгению Чичваркину* наказание в виде девяти лет лишения свободы. Евгения* признали виновным по делу о распространении фейков о Российской армии и неисполнении обязанностей иноагента.
Как сообщает корреспондент «Известий», судья огласил приговор, согласно которому Чичваркин* получил девять лет колонии общего режима. Дополнительно суд запретил ему администрировать интернет-ресурсы на срок четыре года 11 месяцев.
По информации следствия, в июле 2024 года бизнесмен опубликовал в социальной сети пост, содержавший недостоверную информацию об ударе по детской больнице «Охматдет» в Киеве.
Кроме того, он размещал материалы без маркировки иноагента, хотя ранее уже привлекался к административной ответственности за подобное нарушение. Отмечается, что государственное обвинение ранее запрашивало для Чичваркина* девять лет колонии и пятилетний запрет на администрирование сайтов.
