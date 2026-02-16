Суд заочно приговорил Евгения Чичваркина* к девяти годам колонии

16 февраля 2026, 10:35

Суд приговорил Евгения Чичваркина* к 9 годам колонии по делу о фейках об армии

Евгений Чичваркин* (Фото: Instagram** @tot_samy_chichvarkin)

Дорогомиловский суд Москвы назначил предпринимателю Евгению Чичваркину* наказание в виде девяти лет лишения свободы. Евгения* признали виновным по делу о распространении фейков о Российской армии и неисполнении обязанностей иноагента.