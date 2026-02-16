Достижения.рф

Вредоносные боты появились в Telegram на фоне замедления мессенджера

Фото: iStock/Penderev

В мессенджере Telegram появились вредоносные боты, которые выдают себя за программы, предназначенные для повышения скорости работы приложения. Об этом сообщила аналитик департамента защиты от цифровых рисков ИБ-компании F6 Анастасия Князева.



По ее словам, которые передает ТАСС, мошенники просят пользователя ввести пятизначный код и тем самым якобы подтвердить, что он «не робот». Однако на самом деле это код авторизации.

«Если ввести его в форму бота «обхода замедления», то злоумышленники моментально получат доступ к аккаунту, если в аккаунте не включен облачный пароль», — предупредила Князева.
Кроме того, на этой неделе в мессенджерах стали появляться каналы, которые предлагают скачать клиенты для ПК с «дополнительными функциями» и перейти по ссылкам для снятия блокировок. В одном из архивов такого канала обнаружили троян, замаскированный под Windows-приложение.

Пользователей призывают не скачивать VPN и proxy-сервисы, так как они часто оказываются ловушками мошенников.
Лидия Пономарева

