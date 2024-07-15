Суд заочно вынес приговор журналистке Гессен за фейки про СВО

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Басманный районный суд Москвы заочно приговорил к восьми годам колонии проживающую в США журналистку Марию (Машу) Гессен по делу о распространении ложной информации о Вооруженных силах России. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов.
МВД объявило журналистку в розыск в декабре прошлого года. В конце месяца она была арестовано заочно.
Согласно вынесенному приговору, ей вменили п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК (распространение ложной информации о ВС РФ). В частности, Гессен обвиняли российских военных в «зверствах» в украинской Буче. Отбывать наказание она должна в колонии общего режима.
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