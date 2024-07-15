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Уголовное дело экс-замглавы Минсельхоза Баженова поступило в суд

15 июля 2024, 00:54
Фото: iStock/Zolnierek

Фото: iStock/Zolnierek

Уголовное дело в отношении экс-заместителя главы Минсельхоза России Алексея Бажанова, объявленного в международный розыск, поступило в Тверской суд Москвы для заочного рассмотрения по существу. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе суда.
Напомним, что дело касается хищения 1,15 миллиардов рублей кредита, который был выдан Россельхозбанком структурам холдинга «Маслопродукт». Основателем данного холдинга как раз и является Бажанов.

Кроме того, Бажанов – фигурант дела о хищении 1,1 миллиарда рублей у воронежского «Росагролизинга». С 2008 по 2009 годы Бажанов вместе со своими сообщниками посредством заключения договоров на поставку оборудования подконтрольным сельхозпредприятиям похищали деньги.



Бажанов занимал пост замглавы Минсельхоза Елены Скрынник в 2009-2010 годах. Затем он был объявлен в международный розыск.

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#розыск
#уголовное дело
В Санкт-Петербурге полиция задержала всех участников конфликта со стрельбой
15 июля 2024, 01:10

Фото: iStock/:Shutter2U

В Санкт-Петербурге полиция задержала всех участников конфликта со стрельбой на Комендантском проспекте. Об этом сообщает региональный главк МВД. По горячим следам поймали еще четырех мигрантов, говорится в сообщении.
«В ходе дальнейших оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали остальных участников конфликта. В полицию доставлены и допрошены в качестве подозреваемых еще четверо мигрантов», — пояснили в полиции.
Ведомство установило, что конфликт со стрельбой у мигрантов возник из-за конкуренции в сфере частных пассажирских перевозок. Вместе с подозреваемыми в отдел доставили еще 15 их соотечественников.

«8 из них привлечены к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства. В отношении них будут приняты меры по принудительному выдворению за пределы Российской Федерации», – добавили в полиции Санкт-Петербурга.

Ранее СК сообщал о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.213 УК РФ: Хулиганство с применением оружия.

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МВД возбудило уголовное дело из-за пожара под Новороссийском
15 июля 2024, 00:22

Фото: iStock/Dzurag

Из-за пожара под Новороссийском возбуждено уголовное дело по статье об уничтожении/повреждении лесных насаждений. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
В воскресенье МЧС сообщило о горении лесного массива и травы около хутора Дюрсо на площади в три гектара. Из-за ветра огонь быстро перешёл на территорию базы отдыха «Голубая волна». Она была полностью потушена, однако из леса огонь распространился дальше, зайдя на территорию ещё трёх баз отдыха, откуда заблаговременно эвакуировали всех посетителей и персонал.

В настоящее время сотрудники полиции проводят необходимый комплекс следственных мероприятий, которые направлены на установление всех обстоятельств и причин вспыхнувшего пожара.

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#краснодарский край
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В доме стрелявшего в Трампа обнаружили материалы для изготовления взрывчатки
AP: взрывчатка найдена в доме и автомобиле подозреваемого в покушении на Трампа
14 июля 2024, 23:39

Фото: iStock/aerogondo

В доме и в автомобиле подозреваемого в покушении на экс-президента США Дональда Трампа обнаружены материалы для изготовления взрывчатки. Об этом сообщает агентство Associated Press.
Ранее в субботу сообщалось, что Трамп прервал публичное выступление перед избирателями в Пенсильвании из-за раздавшихся выстрелов. На опубликованных кадрах видно, как сотрудники охраны уводят политика с окровавленным ухом со сцены. Позднее удалось установить личность стрелка, которого ликвидировали после покушения на Трампа. Им оказался 20-летний житель штата.

Трамп сообщил, что несмотря на покушение посетит съезд Республиканской партии в Милуоки.

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#покушение
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Пожар под Новороссийском перекинулся на три базы отдыха
14 июля 2024, 23:02

Фото: iStock/ankarb

Пожар под Новороссийском из-за сильного ветра стремительно распространился на территорию сразу трёх баз отдыха. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Отмечается, что огонь охватил территорию базы отдыха «Романтик», где вспыхнули 11 строений. Отдыхающих заранее эвакуировали. В общей сложности базу покинули 176 человек, среди которых 48 несовершеннолетних.

Кроме того, огонь охватил территорию бащ отдыха «Моряк» и «Строитель».

В МЧС сообщили, что существует угроза дальнейшего распространения огня, который быстро продвигается в сторону хутора Дюрсо. Не исключена эвакуация населения.

На месте тушения пожара по поручению губернатора Кубани развёрнут оперативный штаб. К ликвидации возгорания привлечены 76 единиц техники, включая авиацию МЧС, и свыше 250 человек.

В Новосибирске в связи с ландшафтными пожарами введён режим ЧС.

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#мчс
#краснодарский край
#эвакуация
#оперативный штаб
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Производство и виноградники Абрау-Дюрсо находятся вне угрозы от лесного пожара
14 июля 2024, 22:54

Фото: iStock/francescomoufotografo

Производство и виноградники Абрау-Дюрсо находятся вне угрозы от лесного пожара, разгоревшегося под Новороссийском. Об этом со ссылкой на компании сообщают РИА Новости. Инфраструктура организации расположена вдали от основного очага возгорания, говорится в сообщении.
«На данный момент инфраструктура Центра туризма, а также производственные помещения и виноградники вне опасности, так как объекты курорта Абрау-Дюрсо и виноградарского хозяйства находятся вдали от основного очага пожара», – заявили в компании.
Однако в Абрау-Дюрсо отметили, что они находятся в тесном контакте со спасателями МЧС и местной администрации.

Ранее власти Новороссийска попросили добровольцев помочь потушить лесной пожар в районе Абрау-Дюрсо. Уточнялось, что нужны добровольцы, имеющие квадроциклы и мотоциклы класса эндуро, чтобы подвозить воду в гору.

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#вино
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В Крыму следователи проверяют информацию о массовом заражении детей ротавирусом
14 июля 2024, 21:23

Фото: iStock/ViktorCap

Следственный комитет России начал проверку информации о массовом заражении детей в детском лагере в Крыму. Об этом сообщает пресс-службу СК РФ в тг-канале. По предварительным данным ведомства, причиной недомогания ребят стал ротавирус.
По информации журналистов, в детском лагере Евпатории не менее 19 детей почувствовали себя плохо и обратились к врачу. Сейчас всем им оказывается медицинская помощь, уточнили в СК.

«По данному факту ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю проводится процессуальная проверка», – отметили в следственном комитете.
Доклад о результатах проверки крымские следователи будут предоставлять председателю СК РФ Александру Бастрыкину.

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CNN: силовики заметили ранившего Трампа стрелка еще до начала выступления
14 июля 2024, 21:09

Фото: iStock/zabelin

Силовики заметили стрелка, который впоследствии ранил Дональда Трампа, еще до начала выступления экс-президента. Об этом сообщает телеканал CNN. Правоохранители сочли его поведение подозрительным, когда тот находился у рамок металлоискателя.
«Стрелявший в Трампа на митинге в субботу был замечен снаружи мероприятия местными правоохранителями, которые сочли его поведение у рамок металлоискателя подозрительным», – поясняет телеканал.
Как указано в заявлении, правоохранители сообщили по радио о подозрительном мужчине и необходимости присмотреть за ним, а после эти сведения дошли и до Секретной службы. Немногим позже на вооруженного человека на крыше жаловались очевидцы.

Напомним, 13 июля американский политик, кандидат в президенты США Дональд Трамп выступал на предвыборном митинге в Пенсильвании. На близлежащей крыше обосновался стрелок, который произвёл выстрел в Трампа. Кто был тем самым стрелком, кто заказал покушение и можно ли было его предотвратить разбиралась редакция «Радио 1».

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В результате стрельбы на митинге Трампа погиб 50-летний мужчина
Губернатор Пенсильвании Шапиро: на митинге Трампа погиб 50-летний мужчина
14 июля 2024, 19:59

Фото: istockphoto/Vitalii Puzankov

Мужчина в возрасте 50 лет погиб в результате стрельбы на встрече кандидата в президенты США Дональда Трампа. Об этом сообщил губернатор Пенсильвании Джош Шапиро. По его словам, погибший хотел «защитить свою семью».
Глава штата призвал власти США «снизить градус политической дискуссии и быть выше ненавистнической риторики», пресс-конференцию транслировал телеканал CNN.

Ранее сообщалось, что винтовка, из которой в Трампа стрелял нападавший Томас Крукс, законно приобретена его отцом.

Кроме того, фотограф издания The New York Times Дуг Миллс мог заснять пулю, которая прошла в миллиметрах от головы республиканца. Однако, по словам экс-сотрудника ФБР Майкла Харригана, на фото боеприпас летит ниже, чем было бы необходимо. Вместе с тем Харриган заметил, что этот момент несущественен, ведь Крукс сделал несколько выстрелов.

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Мать 9-летнего мальчика, чье тело нашли на помойке в Перми, обвиняют в убийстве
14 июля 2024, 19:57

Фото: СУ СК России по Пермскому краю

Матери 9-летнего мальчика, тело которого нашли внутри чемодана на помойке в Перми, предъявили обвинение в убийстве. Об этом сообщает управление СК РФ по Пермскому краю. Своей вины 34-летняя женщина не признала.
«Следственными органами Следственного комитета России по Пермскому краю 34-летней жительнице города Перми предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ: Убийство малолетнего», – указано в сообщении СК.
По информации ведомства, женщина задушила своего сына в ночь с 11 на 12 июля в своей квартире в Мотовилихинском районе Перми, после чего порезала его тело, затолкала в чемодан и выбросила на помойке в Ленинском районе города.

Ранее сообщалось, что подозреваемую поймали накануне, 13 июля, после распространения ориентировок на ее розыск.

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