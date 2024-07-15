Уголовное дело экс-замглавы Минсельхоза Баженова поступило в суд

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Уголовное дело в отношении экс-заместителя главы Минсельхоза России Алексея Бажанова, объявленного в международный розыск, поступило в Тверской суд Москвы для заочного рассмотрения по существу. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе суда.
Напомним, что дело касается хищения 1,15 миллиардов рублей кредита, который был выдан Россельхозбанком структурам холдинга «Маслопродукт». Основателем данного холдинга как раз и является Бажанов.
Кроме того, Бажанов – фигурант дела о хищении 1,1 миллиарда рублей у воронежского «Росагролизинга». С 2008 по 2009 годы Бажанов вместе со своими сообщниками посредством заключения договоров на поставку оборудования подконтрольным сельхозпредприятиям похищали деньги.
Бажанов занимал пост замглавы Минсельхоза Елены Скрынник в 2009-2010 годах. Затем он был объявлен в международный розыск.
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Кроме того, Бажанов – фигурант дела о хищении 1,1 миллиарда рублей у воронежского «Росагролизинга». С 2008 по 2009 годы Бажанов вместе со своими сообщниками посредством заключения договоров на поставку оборудования подконтрольным сельхозпредприятиям похищали деньги.
Бажанов занимал пост замглавы Минсельхоза Елены Скрынник в 2009-2010 годах. Затем он был объявлен в международный розыск.
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Анастасия Чинкова