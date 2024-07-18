Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Минобороны: ВС РФ нанесли удар по военному аэропорту ВСУ и самолету МиГ-29

Минобороны: ВС РФ нанесли удар по военному аэропорту ВСУ и самолету МиГ-29

18 июля 2024, 17:25
Фото: istockphoto/Dragunov1981

Фото: istockphoto/Dragunov1981

Удар по военному аэропорту и самолету МиГ-29 боевиков ВСУ нанесли российские военные. Об этом сообщили в Минобороны.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты: <...> три управляемые авиабомбы Hammer производства Франции, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США», — сказано в сводке оборонного ведомства.

Также там доложили, что силами российских бойцов уничтожены склады с боеприпасами и хранилище техники противника. Авиация и беспилотники поразили инфраструктуру аэродрома боевиков, живую силу и технику ВСУ в 127 районах.



Россия продолжает спецоперацию на Украине с конца февраля 2022 года. Москва предпринимает попытки перейти к мирным переговорам с Киевом.

Читайте также:

Меркурис: Капитуляция Украины неизбежна

Под Харьковом зафиксировали факты сексуальных преступлений наемников

Командир «Ахмата» спрогнозировал сроки завершения СВО
#россия
#украина
#война
#всу
#сво
#минобороны рф
#новости
Вынесен приговор участнику Азова* за убийство двух жителей Мариуполя
СК: участника Азова* приговорили к 26 годам за убийство двух жителей Мариуполя
18 июля 2024, 16:50

Участника запрещенного в России «Азова»* приговорили к 26 годам за убийство двух жителей Мариуполя. Об этом сообщили в Следкоме, опубликовав кадры допроса. По словам осужденного, он расстрелял двух мужчин в апреле 2022 года.
«Обнаружил, как мужчина с любопытством разглядывает здание и направляется туда. После того, как он начал залезать через окно. Я ему крикнул, а перед этим вызвал со второго этажа наряд. На крики пришел командир, отдав приказ застрелить его», — сказал боевик ВСУ.

Он отметил, что в окно лез и второй мужчина. На вопрос о раскаянии украинский военный ответил утвердительно, именно поэтому, по его словам, он и написал явку с повинной.

*Признан террористической организацией и запрещен в РФ

Читайте также:

Стало известно, что произошло в рядах ВСУ

Стало известно об увеличении числа наемников в рядах ВСУ в Харьковской области

Алаудинов: ВС РФ активно продвигаются на Донецком направлении
#россия
#украина
#война
#сво
#всу
#новости
#суд
#тюрьма
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Меркурис: Капитуляция Украины неизбежна
Меркурис: Сырский признал неизбежность капитуляции Украины
18 июля 2024, 16:46

Фото: istockphoto / Jakub Laichter

В своём блоге на YouTube британский эксперт Александр Меркурис заявил, что главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский осознаёт неизбежность поражения своей страны.
Эксперт утверждает, что главнокомандующий Вооружёнными силами Украины генерал Сырский признал поражение в боевых действиях.

«Сырский заявил, что Украина не может победить Россию, и что так называемый мир, некоторые даже называют его капитуляцией, неизбежен. На Украине происходят серьёзные события. Он обращает внимание на то, что положение Владимира Зеленского становится шатким», — отметил Меркурис.

Он подчеркнул, что внутри страны растёт критика в адрес главнокомандующего из-за его позиции. Обсуждается даже его возможное смещение с должности.

В конце мая главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский рассказал о напряжённой обстановке на фронте. По его словам, наиболее напряжённая ситуация наблюдается в районе Ивановского и Часов Яра на Краматорском направлении.

В начале июня министр обороны Украины Андрей Белоусов также отметил, что напряжённая обстановка сложилась на Кураховском, Купянском, Харьковском и Красноармейском направлениях.

Читайте также:

Командир «Ахмата» спрогнозировал сроки завершения СВО

Обозреватель Шлепченко заявил о двух удачных применениях «Искандера» ВС РФ

ВСУ впервые официально подтвердили выход из Урожайного на юге ДНР
#эксперт
#украина
#страны
#министр
#мир
#днр
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, что произошло в рядах ВСУ
«Страна.ua»: В ВСУ растёт число дезертиров, бегущих за границу
18 июля 2024, 16:45

Фото: iStock/Oleg Elkov

Украинские солдаты массово пытаются сбежать за границу. Об этом информирует «Страна.ua».
По словам одного из дезертиров, его мобилизовали, несмотря на проблемы со здоровьем. В первый же день в рядах ВСУ военный сбежал и теперь планирует за несколько тысяч долларов договориться с пограничниками, чтобы покинуть страну.

Уточняется, что зачастую дезертиры бегут из страны в Молдавию. Согласно договоренности с сотрудниками погранслужбы они несколько минут «не замечают» беглеца.

Ранее сообщалось, что в прошлом месяце количество погибших уклонистов, найденных в реке Тиса на границе с Румынией, достигло тридцати пяти. Украинские военнообязанные пытаются сбежать из страны через «реку смерти» от массового призыва в ряды ВСУ.

Напомним, на Украине с февраля 2022 года введен режим всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.

Читайте также:

Украинский берег пограничной реки Тисы обнесли колючей проволокой

На Украине испугались прорыва границы мобилизованными

Солдаты ВСУ переплыли Днепр на самодельных плотах и сдались в плен
#реки
#страны
#режим
#всу
#украина
#мобилизация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Превратит F-16 в груду металла: самая дальнобойная в мире ракета Р-37М ВС РФ, что известно
18 июля 2024, 16:38

Фото: Минобороны России

В среду, 17 июля, стало известно, что на Западе бьют тревогу из-за самой дальнобойной российской ракеты Р-37М, которая способна сбивать американские F-16. Российские модернизированные истребители МиГ-31МБ, оснащенные этим вооружением и новейшими радарами, станут главной угрозой для ВСУ.
Что известно об инновационной ракете и в чем ее уникальность, разбирается редакция «Радио 1».


История ракеты Р-37

Фото: Минобороны России

История этого грозного оружия началась еще в СССР, когда в 1981 году на вооружение приняли лучший по тем временам перехватчик МиГ-31. Как раз на его борту располагался «предок» Р-37 — ракета Р-33. Ее дальность действия достигала 120 километров, а скорость развивалась почти до гиперзвуковой — 4,5 скоростей звука. Именно ими рассчитывали сбивать в случае вторжения через Арктику американские самолеты-носители крылатых ракет до выхода на оптимальное расстояние для их пуска.

Спустя некоторое время была создана еще более совершенная модификация — К-37 разработки ГосМКБ «Вымпел». Она оснащалась инерциальной системой наведения с возможностью перенацеливания ракеты после пуска с корректировкой направления полета по командам самолета-носителя. После захвата объекта ракета становилась полностью самостоятельной и летела в цель без участия летчика-оператора, став таким образом первым советским снарядом, работающим по принципу «выстрелил и забыл».

В апреле 1994 года ракета поразила воздушную цель на рекордном расстоянии — 304 километра. Таких показателей не могла достичь ни одна авиационная ракета в мире. А новая система наведения обеспечивала высочайшую точность поражения даже на таких дистанциях.

Однако в 1990-е годы взаимодействие с предприятиями на Украине, которые участвовали в разработке, нарушилось, и Россия началу разработку полностью отечественной версии ракеты.

В 2014 году новую ракету взяли на вооружение ВКС России. Сейчас она известна под тремя названиями: Р-37М, РВВ-БД и «изделие 620». Ее носителями должны были стать самолеты МиГ-31БМ и Су-35С. В 2020 году появилась информация об успешной интеграции новой ракеты в комплекс вооружения Су-57.


Применение Р-37М в зоне СВО

Фото: Минобороны России

С февраля 2022 года ракету Р-37М начали применять для уничтожения воздушных целей в зоне СВО. С ними на боевое дежурство вылетали многоцелевые истребители Су-35С, снаряженные вместе с этим сверхзвуковыми противорадиолокационными ракетами Х-31. Пока наземные ракеты могли бить на расстоянии до 150 км, Р-37М уничтожала цели в воздухе дальностью до 300 км.

Еще одной особенностью стало то, что российские истребители поражали объекты в глубине Украины, находясь в этот момент над своей территорией. Р-37М, вылетая с пространства РФ, легко простреливали воздушные цели над Харьковом, Полтавой, Кременчугом, Павлоградом, Николаевом и Одессой.

Сложности возникали лишь с указанием цели для ракеты. У Су-35С есть мощная РЛС Н035 «Ирбис» с дальностью действия до 400 км, но с узким сектором обзора, что не позволяет контролировать большое пространство. Потому вместе с истребителями вылетали еще самолеты — дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) типа А-50. В то же время МиГ 31БМ является сам себе ДРЛО — мониторит воздушное пространство дальностью более 300 км и передает информацию об обнаруженных целях.

Важно отметить, что ракеты Р-37М могут с легкостью сбивать не только вражескую авиацию, но и любые другие воздушные цели, к примеру, крылатые ракеты, включая самые современные и продвинутые западные образцы. В том числе для этого создавалась пара из истребителя-перехватчика МиГ-31 и самой дальнобойной ракеты в мире Р-37М — для отстрела вражеских крылатых ракет, которые летят в сторону России.


Главная угроза для F-16

Фото: iStock/Maikel de Vaan

Летом 2024 года, когда стала появляться информация о начале поставок американских истребителей F-16 на Украину, многие эксперты начали бить тревогу.

Обозреватель американского журнала National Interest Харрисон Касс заявил, что F-16, которые планируется поставить украинской армии, не выживут в воздушном пространстве, контролируемым Россией. По его словам, эти самолеты слишком заметны, вследствие чего их можно быстро уничтожить. Кроме того, как отмечает Касс, F-16 представляет собой устаревший истребитель.

Однако самой главной угрозой для столь сильно расхваленных F-16 являются далеко не российские системы ПВО. Проблемы у американских истребителей начнутся еще в небе над Украиной — из-за связки истребителя-перехватчика МиГ-31МБ и самой дальнобойной ракеты класса «воздух-воздух» в мире Р-37М.

Как пишет польское издание Komputer Swiat, именно модернизированный МиГ-31МБ является самым опасным для F-16 российским оружием. А в тандеме с новейшими радарами и ракетами Р-37М, американские F-16, появление которых на Украине Запад анонсировал в ближайшие недели, обречены стать грудой металлолома, заявил эксперт Меркурис.

Вместе с тем Минобороны России все лето успешно отчитывается о поражении украинских военных аэродромов. К примеру, 2 июля сообщалось о ракетном ударе по аэродрому в Миргороде, где были уничтожены пять действующих истребителей Су-27 и повреждены два находившихся на ремонте. 3 июля МО сообщало об ударе «Искандером» по аэродрому Полтавы, где были уничтожены вертолет Ми-24 и автомобили инженерной авиационной службы.

Однако у ВС РФ в рукаве есть еще множество других козырей, которыми армия способная удивить противника. К примеру, Россия, согласно предварительной информации, впервые использовала под Красным Лиманом авиабомбу ФАБ-3000. Что известно о применении нового оружия, какими оно обладает характеристики и какой ужас оно вызвало на Западе, читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Теракт в Донецке, разгром ВСУ под Часов Яром, освобождение из плена бойцов ВС РФ: Последние новости СВО

В РФ разработали взрывные заграждения для уничтожения морских дронов

«Радиационное поле»: Военэксперт предрёк последствия ввода войск НАТО на Украину
#мо
#россия
#самолёты
#армия
#разработки
#вкс
#ссср
#воздух
#сво
#всу
#вс рф
#минобороны
#запад
#вооружения
#ракеты
#истребители
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Командир «Ахмата» спрогнозировал сроки завершения СВО
Генерал Алаудинов спрогнозировал завершение СВО в 2024 году победой России
18 июля 2024, 16:22

Фото: iStock/Diy13

Замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что Россия завершит спецоперацию к концу текущего года. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 1».
Командир «Ахмата» отметил, что российский войска понесли потери, а также назвал всех погибших героями. Он подчеркнул, что цифры ВС РФ в разы меньше, чем у украинских войск.

Алаудинов добавил, что военнослужащие продолжат выполнять свою работу так же, как и сегодня.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Стало известно об увеличении числа наемников в рядах ВСУ в Харьковской области

Алаудинов: ВС РФ активно продвигаются на Донецком направлении

Венгрия заявила о готовности предоставить площадку для переговоров РФ и Украины
#всу
#вс рф
#спецоперация
#россия
#украина
#военные
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно об увеличении числа наемников в рядах ВСУ в Харьковской области
ВГА: в Харьковской области известно о более 30 погибших наемниках ВСУ из Франции
18 июля 2024, 15:27

Фото: iStock/Olena_Z

Увеличение количества наемников в рядах украинской армии зафиксировано в северной части Харьковской области. Об этом сообщили в российской администрации региона.
Отмечается, что в основном в данном регионе преобладают наемники из Франции. Также известно о более 30 погибших французах.

Ранее лидер французской партии «Патриоты», кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо написал в социальной сети X, что президент Франции Эммануэль Макрон ведет страну к самоубийству, отправляя войска на Украину. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

В Париже утверждают, что не отправляли Иностранный легион на Украину

ВС России взяли под контроль первую линию высотных домов в Волчанске

Экс-депутат Рады рассказал, почему Германия сокращает помощь Украине
#лидер
#макрон
#наемники
#франция
#спецоперация
#украина
#всу
#харьковская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Алаудинов: ВС РФ активно продвигаются на Донецком направлении
18 июля 2024, 15:05

Фото: istockphoto / Anna_Anikina

Замначальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апты Алаудинов сообщил о положительных результатах продвижения на Донецком направлении.
В эфире телеканала «Россия 1» Алаудинов отметил успехи российских войск на Донецком направлении.

«У нас очень хорошие результаты по продвижению среди подразделений Министерства обороны, которые находятся на Донецком направлении... Они продвигаются очень хорошо», — подчеркнул генерал, сообщили в RT.

Ранее командир «Ахмата» уже сообщал, что российские военные практически ежедневно освобождают по одному населённому пункту в зоне проведения специальной военной операции.

Также он добавил, что первая линия высотных домов в Волчанске уже под контролем российских военных.

Читайте также:

Обозреватель Шлепченко заявил о двух удачных применениях «Искандера» ВС РФ

В Минобороны России раскрыли потери боевиков ВСУ

«Куда он целится?»: Москва ответит Зеленскому и союзникам на удары по территории РФ
#москва
#россия
#военные
#операции
#всу
#минобороны
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Обозреватель Шлепченко заявил о двух удачных применениях «Искандера» ВС РФ
18 июля 2024, 14:48

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Военный обозреватель Влад Шлепченко прокомментировал информацию об уничтожении генеральского бункера ВСУ российским «Искандером».
«Было два удачных применения «Искандера» за последние пару суток. То есть в ночь с 15 на 16 ударили по Киеву. Была информация о том, что там находились офицеры СБУ. И известно вроде как о ликвидации четырёх из них. Но надо тут отметить, что это всё как бы очень условная информация, достоверность которой практически невозможно подтвердить», — отметил в беседе с «Царьградом» Шлепченко.

А военкор RT Александр Симонов опубликовал кадры работы ВС России на Купянском направлении. Отмечается, что в районе Кисловки и Степовой Новосёловки работали бойцы группы «Конторы» 375-го отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона. В то же время известно, что украинская армия потеряла за ночь четыре БПЛА «Баба-яга» и американский БТР М113.

Ранее МО РФ сообщили о том, что совокупные потери украинских войск за сутки составили до 1 755 человек.

Читайте также:

В Минобороны России раскрыли потери боевиков ВС

ВСУ впервые официально подтвердили выход из Урожайного на юге ДНР

В РФ разработали взрывные заграждения для уничтожения морских дронов
#мо
#армия
#бпла
#кадры
#информация
#минобороны
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Минобороны России раскрыли потери боевиков ВСУ
МО РФ: потери украинских войск за сутки составили до 1755 человек
18 июля 2024, 14:13

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Совокупные потери украинских войск за сутки составили до 1755 человек. Об этом сообщило МО РФ.
Отмечается, что средствами ПВО был сбит МиГ-29 Вооруженных сил Украины, 4 беспилотника, шесть снарядов HIMARS, а также поражены другие цели.

Ранее сообщалось, что ВС РФ успешно продвигаются в Донецкой Народной Республике, уверенно освобождая всё новые населённые пункты и города. Боевики Вооруженных сил Украины отступают в ДНР под натиском российских военных.

14 июня, выступая в Министерстве иностранных дел России, президент РФ Владимир Путин представил новый план мирного урегулирования, предложив Киеву вывести свои войска с территории Луганской Народной Республики (ЛНР), Донецкой Народной Республики (ДНР), а также из Херсонской и Запорожской областей.

Украинский дрон сбросил взрывчатку на крышу машины в российском регионе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

В Венгрии оценили вопрос легитимности Зеленского

Пушков раскритиковал Дуду за слова о возможности войны между Россией и НАТО

Минобороны сообщило об уничтожении за ночь 35 БПЛА над регионами РФ
#днр
#лнр
#сво
#вс рф
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф