Минобороны: ВС РФ нанесли удар по военному аэропорту ВСУ и самолету МиГ-29

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Удар по военному аэропорту и самолету МиГ-29 боевиков ВСУ нанесли российские военные. Об этом сообщили в Минобороны.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты: <...> три управляемые авиабомбы Hammer производства Франции, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США», — сказано в сводке оборонного ведомства.
Также там доложили, что силами российских бойцов уничтожены склады с боеприпасами и хранилище техники противника. Авиация и беспилотники поразили инфраструктуру аэродрома боевиков, живую силу и технику ВСУ в 127 районах.
Россия продолжает спецоперацию на Украине с конца февраля 2022 года. Москва предпринимает попытки перейти к мирным переговорам с Киевом.
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