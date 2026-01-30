Суд заставил женщину 15 дней извиняться перед мужем и его любовницей
Жительнице Китая пришлось публично принести извинения за посты в соцсетях, в которых она обвиняла супруга в неверности. Об этом информирует South China Morning Post.
Жительница провинции Хэнань по имени Ню На уличила своего супруга в измене и решила публично наказать его за предательство. Она начала публиковать в социальных сетях посты, в которых высмеивала мужа и любовницу. В своих сообщениях женщина не только раскрыла факт измены, но и обнародовала информацию о месте работы мужа, а также другие подробности личной жизни.
После этого супруг обратился в суд, который поддержал его сторону. В результате обманутую жену обязали в течение 15 дней публиковать в сети извинения, предварительно одобренные правоохранителями. Китаянке предстояло публично извиниться перед мужем и любовницей, так как дело касалось защиты репутации всех участников ситуации. Однако скандал не ограничился судебным разбирательством: когда история стала вирусной, работодатель мужчины принял решение отстранить его от работы.
