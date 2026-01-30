Суд заставил женщину 15 дней извиняться перед мужем и его любовницей

30 января 2026, 10:24

В Китае женщину заставили 15 дней извиняться перед мужем и его любовницей

Фото: iStock/Prostock-Studio

Жительнице Китая пришлось публично принести извинения за посты в соцсетях, в которых она обвиняла супруга в неверности. Об этом информирует South China Morning Post.