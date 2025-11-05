Sudan Tribune: в Судане разбился военно-транспортный самолет Ил-76
В Судане потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Все члены экипажа погибли, пишет газета Sudan Tribune со ссылкой на заявление 22-й пехотной дивизии.
По предварительным данным, авиакатастрофа произошла недалеко от города Бабануса в штате Западный Кордофан после выполнения миссии по снабжению армейских подразделений. Причиной стала техническая неисправность в правом крыле. Пилот потерял управление, в результате чего судно загорелось и разбилось.
При этом движение «Силы быстрого реагирования» заявило о том, что сбило самолет «Илюшин» над Бабанусой, опубликовав видеозапись с обломками. Издание отмечает, что СБР может вновь попытаться штурмовать город, находящийся в осаде более полутора лет. Конфликт в Судане продолжается с апреля 2023 года.
