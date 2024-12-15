Прокуратура проверяет обстоятельства крушения танкеров в Керченском проливе

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По факту крушения российских транспортных судов в Керченском проливе организована проверка. Её проводит управление Южной транспортной прокуратуры по городу Новороссийску.
Как сообщили в официальном телеграм-канале ведомства, будут тщательно расследованы и изучены случаи нарушений в сфере соблюдения правил безопасности мореплавания, которые привели к аварии танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». По результатам проверки будет принято решение о принятии мер прокурорского реагирования.
Представитель Южной транспортной прокуратуры Сергей Сафинов напомнил, что сегодня, 15 декабря, произошло крушение двух нефтеналивных судов. В настоящее время продолжаются спасательные работы. Четверо моряков, которые находились в трюме одного из кораблей, пока не найдены.
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Александр Бойцов