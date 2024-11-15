Судебные приставы ищут Киркорова из-за долга

Российский артист Филипп Киркоров (Фото: riamediabank.ru/Кирилл Каллиников)
Популярный российский артист Филипп Киркоров оказался в центре внимания из-за задолженности в размере 3 тысяч рублей по административному штрафу. Об этом информирует РИА Новости.
Сообщается, что исполнительное производство против него было возбуждено в апреле текущего года. По данным сервиса «БИР-Аналитик», операции по счетам нескольких компаний Киркорова приостановлены.
В частности, счета его фирмы, занимающейся розничной торговлей одеждой, были заблокированы еще в 2021 году. Последняя приостановка операций произошла 15 ноября. Причиной стало «неисполнение налогоплательщиком требования об уплате задолженности». При этом отрицательное сальдо на счете составляет 4693 рубля.
Также Киркоров является учредителем компании, основной деятельностью которой является «деятельность в области исполнительских искусств». Артист владеет 90% этой фирмы. Операции по ее счетам также были приостановлены в сентябре из-за «непредставления налоговой декларации в установленный срок».
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В частности, счета его фирмы, занимающейся розничной торговлей одеждой, были заблокированы еще в 2021 году. Последняя приостановка операций произошла 15 ноября. Причиной стало «неисполнение налогоплательщиком требования об уплате задолженности». При этом отрицательное сальдо на счете составляет 4693 рубля.
Также Киркоров является учредителем компании, основной деятельностью которой является «деятельность в области исполнительских искусств». Артист владеет 90% этой фирмы. Операции по ее счетам также были приостановлены в сентябре из-за «непредставления налоговой декларации в установленный срок».
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Дарья Осипова