Ивлеева сравнила Филиппа Киркорова с крысой: новый скандал из-за «Голой вечеринки» набирает обороты

20 декабря 2023 года в столичном клубе Mutabor состоялось скандальное мероприятие, участники которого до сих пор не могут оправиться от общественного порицания. «Голая вечеринка» Анастасии Ивлеевой едва не лишила карьеры популярных артистов, а Филипп Киркоров, и вовсе, мог потерять звание народного артиста РФ. Казалось бы, волна обсуждений поутихла, как вдруг «король российской эстрады» вновь напомнил о скандале, вызвав бурные обсуждения. О заявлениях артиста расскажет «Радио 1».