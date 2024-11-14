Ивлеева сравнила Филиппа Киркорова с крысой: новый скандал из-за «Голой вечеринки» набирает обороты

Филипп Киркоров и Настя Ивлеева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
20 декабря 2023 года в столичном клубе Mutabor состоялось скандальное мероприятие, участники которого до сих пор не могут оправиться от общественного порицания. «Голая вечеринка» Анастасии Ивлеевой едва не лишила карьеры популярных артистов, а Филипп Киркоров, и вовсе, мог потерять звание народного артиста РФ. Казалось бы, волна обсуждений поутихла, как вдруг «король российской эстрады» вновь напомнил о скандале, вызвав бурные обсуждения. О заявлениях артиста расскажет «Радио 1».
Киркоров не дождался извинений от Ивлеевой
Спустя почти год после участия в «Голой вечеринке» Филипп Киркоров вновь решил вспомнить о скандальном событии. По словам артиста, он оказался в клубе случайно, однако пострадал больше всех.
«Мне она (Настя Ивлеева – прим.ред) даже не написала, не извинилась, хотя я в той самой истории вообще мимо проходил. Просто обещал Насте прийти, а получил по полной программе! Я там даже внутри не был! <…> Но хотя бы извиниться можно было?! Никто так не огреб за всю эту историю, как я. Я по подиуму не ползал, в зал не ходил, вот этого человека странного с носком в глаза не видел. Когда зашел, сразу увидел — Содом и Гоморра, но подумал: «Я же Насте обещал». Поднялся в гримерку, подарил ей цветочки и ушел! Зашел всего на пять минут», — высказался поп-король в VK-подкасте «You Want A Scandal Now?».
Филипп Киркоров(Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)
Реакция Ивлеевой
Блогер Анастасия Ивлеева не осталась в стороне и ответила на претензии «короля эстрады».
Она опубликовала в своей социальной сети фото сережек с крысами и задалась вопросом о том, не проколоты ли уши у Филиппа Киркорова.
«А кто-нибудь знает, у Киркоряна уши проколоты?», — подписала публикацию Ивлеева.
В Сети тут же разгорелись обсуждения.
«Получается, Ивлеева сравнила поп-короля с крысой?», «Боюсь, что с Ивлеевой скоро будет покончено окончательно. Нападать на Киркорова — все равно что тронуть Борисовну», — пишут комментаторы.
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Участники «Голой вечеринки»
Мероприятие с дресс-кодом Almost naked (почти голый), прошла в столичном клубе Mutabor вечером 20 декабря. Организатором вечеринки стала блогер Анастасия Ивлеева. На вечеринке присутствовали Ксения Собчак в прозрачном платье без бюстгальтера, Лолита в черном кружевном белье и чулках, Филипп Киркоров в черном костюме-сетке со стразами, Ольга Орлова в прозрачной блузке, а также Глюкоза, Алена Водонаева, Джиган, Карина Нигай, Оксана Самойлова, Дилара Зинатуллина, Саша Спилберг и многие другие.
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Рэпер Vacío подошел к дресс-коду с полной серьезностью и появился на мероприятии совершенно голым, прикрывшись лишь белым носком на самом интимном месте.
Позже на артиста составили протокол о мелком хулиганстве и арестовали на 15 суток. Помимо этого, его обязали выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ*.
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* ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России
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