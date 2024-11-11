Чуть не лишилась зуба: за что на Лолиту напали «50 лбов» из «Русской общины» в Ярославле, связь с «Голой вечеринкой» и СВО

Певица Лолита Милявская (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)
Угроза срыва концертаЛолита Милявская поделилась информацией о том, как 50 мужчин пытались сорвать её концерт в Ярославле, который прошёл 10 ноября в КЗЦ «Миллениум». По словам артистки, за попыткой сорвать выступление стояли активисты из «Русской общины», которые прибыли на концерт на минивэнах.
«Вот что они от меня хотели? Честно, не могу сказать — только передний зуб вставила, думала, сейчас опять лишусь», — отмечает Лолита.
Певица выразила благодарность всем, кто работал в Ярославле, залу и зрителям, а также полиции, отметив, что её тело было вне досягаемости агрессивно настроенных активистов.
Опубликовали обращение к властямРанее активисты движения «Русская Община» в социальных сетях опубликовали обращение к властям с просьбой отменить концерт.
«Считаем невозможными ее выступления в России после её участия в так называемой "голой вечеринке" во время СВО, а также после её постов в соцсетях, в частности о "потреблении москалей"», — указано в сообщении.
Обозначила свое отношение к организацииВ ответ на претензии активистов Лолита обозначила свое отношение к организации.
«Я вот открыла ваши странички, посмотрела. А там написано: финансовый отчёт за 2023 год. Фотография Xolidayboy и написано «мы отменили его концерт». Ну, я всё-таки рассчитывала на финансовый отчёт. Вы же всё-таки фонд. А фонд оставляет себе 30 процентов», — отметила артистка.
Она подчеркнула, что не стоит обманывать государство, так как это всегда приводит к плохим последствиям. Похоже, конфликт продолжится, но уже за пределами Ярославля.
Власти не нашли причин для отменыКонцерт всё же прошёл. Власти не нашли причин для его отмены. У певицы в Ярославле оказалось немало поклонников, которые снимали выступление и делились видео в социальных сетях.
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