Судебные приставы отказали Гуфу в просьбе отправить рэпер в рехаб

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Судебные приставы отклонили просьбу родственников 47-летнего рэпера Алексея Долматова, известного как Гуф, отправить музыканта на реабилитацию в период запрета некоторых его действий. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Утверждается, что многие действия Гуфа ограничены. Ему не ограничили использование интернета, звонки по телефону или вождение машины, но запретили общаться со свидетелями и пострадавшими по делу ограбления и посещать баню в Апрелевке Московской области.
Ранее конфликт с участием Гуфа начался 23 октября после посещения им бани в Московской области. Выходя из бани, он повздорил с мужчиной и ударил его по голове. По одной версии, рэпер настойчиво пытался познакомиться с его сестрой, по другой – ссора произошла из-за проблемы с оплатой услуг комплекса.
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Александр Климов