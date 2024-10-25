Полиция попросит взять Гуфа под арест за грабёж

Фото: Риа Новости/ Владимир Трефилов
Полиция попросит арестовать рэпера Гуфа (Алексея Долматова) в рамках дела о грабеже группой лиц с применением насилия.
В скором времени следствие будет ходатайствовать об аресте рэпера. Алексею Долматову грозит до семи лет лишения свободы.
23 октября утром рэпера Гуфа задержали в Подмосковье за драку. Музыкант с друзьями отдыхали в банном комплексе Апрелевки. По одной из версий конфликт произошел из-за девушки, к которой Долматов приставал, по другой — из-за возникшей проблемы с оплатой услуг комплекса.
Гуф был доставлен в отдел полиции, где в отношении него сотрудники составили протокол о мелком хулиганстве. Потом поступила информация, что против Алексея Долматова было возбуждено уголовное дело о грабеже, совершённым группой лиц с применением насилия.
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Рэпера Гуфа задержали в Подмосковье за драку
23 октября утром рэпера Гуфа задержали в Подмосковье за драку. Музыкант с друзьями отдыхали в банном комплексе Апрелевки. По одной из версий конфликт произошел из-за девушки, к которой Долматов приставал, по другой — из-за возникшей проблемы с оплатой услуг комплекса.
Гуф был доставлен в отдел полиции, где в отношении него сотрудники составили протокол о мелком хулиганстве. Потом поступила информация, что против Алексея Долматова было возбуждено уголовное дело о грабеже, совершённым группой лиц с применением насилия.
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Ольга Енгалычева