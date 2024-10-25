Полиция попросит взять Гуфа под арест за грабёж

После смерти народного артиста России Александра Градского между его детьми и молодой вдовой Мариной Коташенко вспыхнули серьезные скандалы, которые продолжаются уже третий год. Члены семьи так увлеклись разборками и дележкой наследства, что совершенно забыли о могиле Градского, которая на протяжении этого времени выглядела весьма запущенной. 22 октября памятник на месте захоронения мэтра все же был установлен, однако и на это событие поклонники певца отреагировали негативно. Что возмутило общественность расскажет «Радио 1».