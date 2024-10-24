Рэпер Гуф надеется отсидеться в больнице вместо кутузки

Алексей «Гуф» Долматов (Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов)
Российский рэп-исполнитель и основатель бренда одежды Гуф по-прежнему находится в больнице в подмосковной Апрелевке. Алексей Долматов (так на самом деле зовут певца) неплохо себя чувствует и передаёт привет «пацанам», приславшим ему в подарок спартаковскую футболку.
На кадрах видео, которое опубликовал телеграм-канал SHOT, 45-летний артист также шлёт дарителям воздушные поцелуи обеими руками, из которых одна — в гипсе. Накануне рэперу выдали обязательство о явке в отдел полиции, он должен явиться туда сегодня. Судя по бодрому виду и репликам, Гуф вполне в состоянии это сделать, однако тут есть один нюанс.
Если певец явится в участок, его с большой вероятностью «закроют» на 15 суток, так как на него составлен административный протокол за мелкое хулиганство. Если этому сопутствовала драка, как в данном случае, то наказанием обычно является административный арест именно на такой срок. Кроме того, Долматова непременно допросят по уголовному делу о грабеже с применением насилия. Напомним, рэпер дал полицейскому по уху и отобрал у него телефон, так как тот снимал певца.
Возможно, Лёха решил, что ему лучше полежать пока в больнице, чем посидеть в камере предварительного заключения.
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Если певец явится в участок, его с большой вероятностью «закроют» на 15 суток, так как на него составлен административный протокол за мелкое хулиганство. Если этому сопутствовала драка, как в данном случае, то наказанием обычно является административный арест именно на такой срок. Кроме того, Долматова непременно допросят по уголовному делу о грабеже с применением насилия. Напомним, рэпер дал полицейскому по уху и отобрал у него телефон, так как тот снимал певца.
Возможно, Лёха решил, что ему лучше полежать пока в больнице, чем посидеть в камере предварительного заключения.
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Александр Бойцов