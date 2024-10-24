На рэпера Гуфа завели уголовное дело после конфликта в Апрелевке

Фото: Риа Новости/ Владимир Трефилов
На рэпера Гуфа завели уголовное дело после того, как он избил сотрудника правоохранительных органов в подмосковной Апрелевке.
23 октября музыкант Гуф (Алексей Долматов) отдыхал в банном комплексе с друзьями и приглашенными девочками. Администратору комплекса показалось, что музыкант домогался одной из них и она позвонила своему брату-полицейскому.
На улице мужчины сначала выясняли отношения словесно, потом в ход пошло рукоприкладство. Рэпер Гуф нанёс полицейскому удар рукой по голове, а потом замахнулся на него ногой.
Пострадавшим оказался 27-летний сотрудник патрульной-постовой службы. После драки у него диагностировали сотрясение, ушиб уха и закрытую черепно-мозговую травму. Гуф также забрал у сотрудника телефон.
Также сотрудники полиции начали проверку по двум уголовным статьям в отношении Гуфа.
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На улице мужчины сначала выясняли отношения словесно, потом в ход пошло рукоприкладство. Рэпер Гуф нанёс полицейскому удар рукой по голове, а потом замахнулся на него ногой.
Пострадавшим оказался 27-летний сотрудник патрульной-постовой службы. После драки у него диагностировали сотрясение, ушиб уха и закрытую черепно-мозговую травму. Гуф также забрал у сотрудника телефон.
«После конфликта в Подмосковье на Долматова составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство»», — сообщили в правоохранительных органах.
Также сотрудники полиции начали проверку по двум уголовным статьям в отношении Гуфа.
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Ольга Енгалычева