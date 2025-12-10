Иностранец забил россиянина битой до смерти и скрылся

10 декабря 2025, 09:58

В Москве объявили в розыск иностранца за убийство знакомого в 2019 году

Фото: iStock/Анатолий Тушенцов

В Москве осудят 31-летнего иностранца, забившего россиянина до смерти. Об этом сообщила пресс-служба столичного ГСУ СК в своем телеграм-канале.