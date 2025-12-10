Иностранец забил россиянина битой до смерти и скрылся
В Москве осудят 31-летнего иностранца, забившего россиянина до смерти. Об этом сообщила пресс-служба столичного ГСУ СК в своем телеграм-канале.
По версии следствия, все произошло 19 декабря 2019 года в ресторане на Авиационной улице. В тот день пьяный мужчина напал с бейсбольной битой на своего знакомого, не менее 11 ударив его по жизненно важным органам. После этого он вывез пострадавшего в безлюдное место в Подмосковье и скрылся.
Личность подозреваемого установили лишь спустя несколько лет в ходе дополнительной проверки. Ему заочно предъявили обвинение по статье 105 УК: «Убийство». Уголовное дело направили в суд, а самого преступника объявили в международный розыск.
