В Москве двум мужчинам дали сроки за свыше чем 200 эпизодов мошенничества

Фото: iStock/choochart choochaikupt
Пресненский суд столицы приговорил двух мужчин к 8 и 9 годам лишения свободы по обвинению в более чем 200 эпизодах мошенничества.
Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости. По их данным, суд признал Зантемирова Георгия виновным в совершении 215 преступлений.
Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием в колонии общего режима.
Также наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием в колонии общего режима назначено Айрапетяну Вачаган. Он совершил 203 преступления. В настоящее время он занимает должность главы департамента маркетинга и продаж одной из компаний.
Читайте также:
В убийстве девятилетней украинской девочки в Германии подозревают уроженцев Украины и Молдовы
Человеческий палец внутри рожка с мороженым нашел мужчина в Индии
В Волоколамске трёхмесячный ребёнок и трое взрослых погибли при пожаре в частном доме
Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием в колонии общего режима.
Также наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием в колонии общего режима назначено Айрапетяну Вачаган. Он совершил 203 преступления. В настоящее время он занимает должность главы департамента маркетинга и продаж одной из компаний.
Читайте также:
В убийстве девятилетней украинской девочки в Германии подозревают уроженцев Украины и Молдовы
Человеческий палец внутри рожка с мороженым нашел мужчина в Индии
В Волоколамске трёхмесячный ребёнок и трое взрослых погибли при пожаре в частном доме
Алёна Самарева