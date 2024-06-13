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В Индии в рожке с мороженым обнаружили человеческий палец

Times of India: в Индии в рожке с мороженым обнаружили человеческий палец
13 июня 2024, 13:00
Фото: istockphoto/Magone

Фото: istockphoto/Magone

Человеческий палец внутри рожка с мороженым нашел мужчина в Индии. Об этом пишет издание Times of India. Сообщается, что житель района Малад в Мумбаи заказал десерт, а когда получил и начал есть, испытал реальный шок.
«Размер человеческого пальца составляет примерно полтора сантиметра», – сказано в публикации.

С весьма необычным содержимым мороженого мужчина пошел к полицейским. Сейчас на производителя лакомства заведено дело. Рожок с мороженым и найденный в нем палец теперь изучают эксперты.



Подобный случай произошел в Новосибирске, где женщина, купив мидию в рыбном магазине, обнаружила в покупке черный жемчуг. Не проглотить находку ей помогла собственная осторожность.

Кроме того, в одной из школ Нижнего Тагила первоклассникам дали хлеб со стеклом. Подробности в материале «Радио 1».

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#индия
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#новости
Трёхмесячный ребенок и трое взрослых погибли при пожаре в Подмосковье
13 июня 2024, 11:51

Фото: iStock/Kara Capaldo

В Волоколамске трёхмесячный ребёнок и трое взрослых погибли при пожаре в частном доме, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Следственный комитет по Московской области.
«По данным следствия, 13 июня 2024 года в дачном доме, расположенном по улице Калининская Волоколамского городского округа произошло возгорание», — говорится в Telegram-канале ведомства.

При этом уточняется, что после того, как пожар был потушен, в доме нашли обгоревшие тела троих взрослых и трехмесячного ребенка.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Следователи и криминалисты устанавливают причину возгорания.

Ранее сообщалось, что в жилом доме Зеленограда вспыхнул пожар, после ликвидации которого спасатели обнаружили труп пожилой женщины.

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В Солнечногорске спасатели помогли девочке, на которую упало дерево
13 июня 2024, 11:39

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» оказали помощь 14-летней девочке, на которую упало дерево в округе Солнечногорск. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
В «Систему-112» обратилась инструктор и рассказала, что во время конной прогулки из-за сильного ветра рухнуло дерево, которое ударило 14-летнюю наездницу и сбило ее с лошади.

«Оперативно прибыв на место вызова, спасатели оценили характер полученных травм у пострадавшей и оказали ей первую помощь. Из-за непогоды и размытой проселочной дороги карета скорой помощи не могла добраться до пациентки, работники подразделения распили упавший ствол и освободили путь для машины инструктора, которая выехала за врачом. После медицинского осмотра спасатели под контролем специалиста транспортировали пострадавшую к автомобилю скорой помощи. С подозрением на закрытую черепно-мозговую травму девочка была госпитализирована», — заключил старший смены Сергей Земляков.

Дерево свалилось на подростка в лесном массиве у деревни Исаково городского округа Солнечногорск.

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МВД РФ объявило в розыск телеведущую Лазареву*
13 июня 2024, 10:33

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Министерство внутренних дел России объявило в розыск телеведущую Татьяну Лазареву*, карточка с её фотографией появилась на сайте ведомства.
Отмечается, что Лазареву* разыскивают по уголовной статье. При этом конкретная статья на сайте МВД не указана. В апреле Лазареву* проверяли на публичное оправдание терроризма после того, как в одном из интервью она заявила, что радуется атакам беспилотников на Москву.

После начала специальной военной операции Лазарева* покинула Россию и переехала жить в Испанию. Она неоднократно высказывалась в поддержку украинской стороны. Однако в июне прошлого года телеведущая заявила, что в будущем хотела бы вернуться в Россию.

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В Ереване пострадал 101 человек при столкновениях с полицией у здания парламента
13 июня 2024, 10:30

Фото: istockphoto/AdrianHancu

Число обратившихся за помощью к медикам выросло до 101 человека после столкновений протестующих в Ереване с полицией у здания местного парламента. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Армении.
«В результате событий, произошедших на проспекте Баграмяна, за медицинской помощью обратился 101 человек - гражданские лица и сотрудники полиции», – говорится в сообщении.

Уточняется, что 85 человек выписали, а еще 16 продолжают лечение. До этого была информация о 98 пострадавших.

В минувшую среду, 12 июня, у здания республиканского парламента собрались протестующие, требующие отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Участники протестной акции хотели прорвать оцепление, а силовики в свою очередь оттесняли их. В результате действий полицейских пострадала журналистка Наре Геворкян.

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#мир
#армения
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#новости
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В Крыму полицейские обнаружили наркоплантацию, на которой было более тысячи кустов конопли
13 июня 2024, 09:54

Фото: iStock/Dolores Preciado

В Крыму сотрудники правоохранительных органов задержали двух жителей 34 и 47 лет, которые занимались культивированием наркосодержащих растений. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Республики Крым.
Уточняется, что жители Советского района Республики Крым нашли дикорастущий куст конопли, с которого собрали семена. После чего недалеко от одной из автотрасс Советского района мужчины создали наркоплантацию.

Согласно информации следствия, было изъято более тысячи кустов конопли, общий вес которых превысил отметку 230 кг, что подтверждено экспертизой. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Новгородской области трое жителей Калуги организовали нарколабораторию на животноводческой ферме. Нелегальное производство наркотических веществ существовало по заказу неизвестного драгдилера.

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#наркотики
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#полицейские
#мужчины
#семена
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Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Камчатки
У берегов Камчатки произошло землетрясение, ощущавшееся силой до четырех баллов
13 июня 2024, 09:47

Фото: iStock/SteveCollender

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Камчатки. Об этом сообщили в камчатском филиале Единой геофизической службы РАН, пишет РИА Новости.
Специалисты сообщили, что землетрясение произошло в акватории Тихого океана у восточного побережья Камчатки. Глубина очага составила 52 километра. Разрушений и жертв нет.

Ранее сообщалось, что у восточного побережья Тайваня произошло землетрясение. Специалисты зафиксировали подземные толчки в 15:45 (10:45 мск) в акватории около побережья уезда Хуалянь. Эпицентр залегал на глубине 10 километров. Магнитуда землетрясения составила 5,6. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Статистика показывает, что землетрясения в этом районе происходят намного чаще, чем в других частях острова. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#статистика
#специалисты
#информация
#землетрясение
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Житель Уфы вложил в проект вебкам-студий ₽1,5 млн и остался без денег
SHOT: Житель Уфы вложил в проект вебкам-студий ₽1,5 млн и остался без денег
13 июня 2024, 09:31

Фото: iStock/M-Production

Житель Уфы приобрел франшизу вебкам-студии и собирался зарабатывать миллионы, однако вскоре он стал жертвой мошенников и потерял 1,5 миллиона рублей. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
62-летний пострадавший Ахтям рассказал, что «уникальное предложение» по легкому заработку он нашёл в интернете. «Владелец крупной вебкам-сети Showgirls» представился Антоном Ивановым из Казани. Мошенник заявил, что его подопечные якобы стримят уже из 15 городов РФ и по франшизе можно начать зарабатывать от 12 миллионов рублей в год.

Пострадавший Ахтям поверил в схему злоумышленников, собрал все свои сбережения и заплатил полтора миллиона рублей за франшизу и обучение. Договор был подписан удалённо. После оплаты ему на первое время прикрепили двух кураторов и убедили Ахтяма в том, что всё абсолютно легально — девушки в эфире якобы только говорят о погоде, кино и музыке без интимного подтекста.

Через некоторое время кураторы вдруг перестали выходить на связь. У Ахтяма появилось подозрение, что его обманули. Он потребовал разорвать договор и вернуть деньги, что, естественно, не произошло. Найти саму сеть вебкам-студий у жертвы мошенников также не получилось, так как студии не существовало.

Обманутый мужчина обратился в правоохранительные органы и пытается судиться. По словам его адвоката, это новый вид мошенничества в РФ.

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Стрелявший около монастыря Оптина пустынь под Калугой задержан
13 июня 2024, 06:47

Фото: istock / BrianAJackson

Правоохранители задержали подозреваемого в стрельбе на дороге вблизи монастыря Оптина пустынь, из-за которой пострадала женщина. Об этом проинформировала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Телеграм-канале.
«В настоящее время мужчина — 31-летний житель города Сосенский — задержан и доставлен в территориальный отдел полиции, у него изъято автоматическое оружие», — написала Волк.
По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (Разбой). Представитель ведомства добавила, что мотивы преступления устанавливаются.

Ранее правительство региона сообщало, что неизвестный открыл стрельбу у монастыря Оптина пустынь. Мужчина выстрелил в асфальт, пострадала женщина. По предварительным данным, открывший огонь намеревался ограбить проезжавший мимо автомобиль.

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#мвд
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#автомобиль
#уголовное ирина волк
#рф
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Хищения в МО РФ: Силовики пришли с обысками к брату Галкина* на Рублевку, что известно
У брата юмориста Галкина* прошли обыски по делу о хищениях в Минобороны: детали
13 июня 2024, 05:54

Фото: РИА Новости / Евгений Биятов

К старшему брату юмориста Максима Галкина* нагрянули силовики с обысками. Следственные мероприятия прошли в доме, находящемся на Рублевском шоссе, и связаны с уголовным делом о хищениях в Минобороны РФ. В ходе оперативных действий были изъяты носители информации и прочая техника.
В материале «Радио 1» расскажем, что об этом известно, связь Галкина с Минобороны России и какие у него отношения со знаменитым родственником.

Что известно о Дмитрии Галкине, брате артиста Максима Галкина*

Дмитрий Галкин служил в силовых структурах, затем ушел в шоу-бизнес, чтобы помогать младшему брату. Когда Максим* стал звездой, Дмитрий занялся производством боеприпасов и стал подрядчиком Минобороны. По данным «Коммерсанта», мужчина значится в списке членов совета директоров ООО «Военно-промышленная компания» («ВПК»), которая производит боевые машины, оружие и боеприпасы, а также автомобили спецназначения.

Под управлением ООО «ВПК» находятся ПАО «Арзамасский машиностроительный завод», производимый модификации бронетранспортеров БТР-80, БТР-82, БТР-90, бронетранспортер «Медведь», внедорожник «Тигр», армейскую машину «Водник», вездеход «Ветлуга» и пожарный автомобиль «Пурга».

По данным издания Life, компания Дмитрия 2 года назад заключила госконтракт на сумму 18 миллиардов рублей.
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Как пишет РБК, старший брат шоумена уже несколько лет проживает в Израиле. Туда же переехал его знаменитый брат с семьей — женой Аллой Пугачевой и двумя детьми.

Обыски у брата Галкина

«В частном доме Дмитрия Галкина проходят следственные действия. Силовики изъяли компьютеры и носители цифровой информации», — заявил источник ТАСС.
Отметим, что правоохранители явились к Дмитрию не из-за брата, который ранее осудил проведение СВО на Украине и уехал из России.

Источник РБК сообщил, что обыски также проходят в компании Галкина-старшего, которая занимается переоснащением бронетранспортеров.

Иск на два миллиона

Дмитрий Галкин соучредитель компании в оборонной сфере — ООО «Оружейные мастерские». Это стало известно после финансового конфликта организации с Заводом имени Дегтярева. Брату юмориста принадлежит 25% компании.

В Арбитражный суд Москвы поступил иск от завода имени Дегтярева, который выпускает стрелковое оружие, а его крупным клиентом является Минобороны.

Завод имени Дегтярева хочет взыскать более 2 миллионов рублей с компании Галкина. Об этом сказано в электронной картотеке Арбитражного суда Московской области.

В пресс-службе суда отметили, что иск приняли к производству, но дату слушаний пока не назначили. Другие подробности не раскрываются.
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Отношения между братьями Галкиными

В 2016 году в интервью StarHit Дмитрий Галкин заявил, что они с Максимом с детства отличались. Старший был хулиганом, а младший брат всегда был сдержанным и умел находить рациональные решения. Родители шутили, что Дмитрий — это «пробная версия», а Максим — «усовершенствованный вариант».

В семье любили праздники, когда за одним столом собираются все родные. Отношение к деньгам у братьев Галкиных не изменилось с течением времени — оба любят тратить, а не копить, следуя традиции семьи.

Смерть родителей стала тяжелым испытанием для братьев. Отец и мать болели раком. В беседе с изданием Дмитрий рассказал, что они с Максимом* поддерживали друг друга и свою мать во время болезни и смерти отца в 2002 году. Женщина скончалась спустя два года, в 2004.

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