В Индии в рожке с мороженым обнаружили человеческий палец

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Человеческий палец внутри рожка с мороженым нашел мужчина в Индии. Об этом пишет издание Times of India. Сообщается, что житель района Малад в Мумбаи заказал десерт, а когда получил и начал есть, испытал реальный шок.
«Размер человеческого пальца составляет примерно полтора сантиметра», – сказано в публикации.
С весьма необычным содержимым мороженого мужчина пошел к полицейским. Сейчас на производителя лакомства заведено дело. Рожок с мороженым и найденный в нем палец теперь изучают эксперты.
Подобный случай произошел в Новосибирске, где женщина, купив мидию в рыбном магазине, обнаружила в покупке черный жемчуг. Не проглотить находку ей помогла собственная осторожность.
Кроме того, в одной из школ Нижнего Тагила первоклассникам дали хлеб со стеклом. Подробности в материале «Радио 1».
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Никита Кротов