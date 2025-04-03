«Приходится быть адвокатом самого себя»: Сергей Безруков вышел на связь после обвинений в браконьерстве

Сергей Безруков (фото: Instagram* @s_bezrukov)
Сергей Безруков, совершенно не конфликтный актёр, внезапно угодил в скандал. Дело в том, что он порыбачил в Ростовской области, где введён нерестовый запрет.
Актёр опубликовал фотографии, на одной из которых держит двухкилограммовую щуку. Однако в комментариях внимательные подписчики указали, что в регионе с 1 апреля действует запрет на ловлю рыбы из-за периода нереста, а с 15 января – запрет на вылов щуки. После этого Безрукова обвинили в браконьерстве.
Пока скандал не разросся, артист поспешил успокоить поклонников, отметив, что фото и видео были сняты до введения запрета, просто опубликованы только сейчас. К тому же, это была спортивная рыбалка, которая проходила на частном прудовом хозяйстве.
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*запрещён в РФ
Пока скандал не разросся, артист поспешил успокоить поклонников, отметив, что фото и видео были сняты до введения запрета, просто опубликованы только сейчас. К тому же, это была спортивная рыбалка, которая проходила на частном прудовом хозяйстве.
«А как же фактчекинг, господа? А как же презумпция невиновности? Приходится быть адвокатом самого себя, как тут не вспомнить роль Плевако», – заявил Безруков, сыгравший в сериале по мотивам жизни знаменитого адвоката.После этого обвинения в свой адрес актёр назвал клеветой.
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова