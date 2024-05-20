Судимость американского инвестора Майкла Калви истекла, сообщил адвокат

Фото: РИА Новости / Антон Денисов
Испытательный срок, который был назначен российским судом американскому инвестору Майклу Калви, истек, судимость погашена. Об этом рассказал его адвокат Тимофей Гриднев изданию РИА Новости
«Судимость считается погашенной, поскольку испытательный срок истек в апреле», — заявил он.Напомним, мещанский суд Москвы 6 августа 2021 года приговорил американца Майкла Калви к 5,5 года лишения свободы условно по делу о растрате средств банка «Восточный» в размере 2,5 миллиарда рублей.
Через год Московский городской суд смягчил наказание — до 4,5 с испытательным сроком в течение четырех лет.
Сам бизнесмен заявил, что не планирует возвращаться в РФ и вести здесь какую-либо деятельность.
Ранее сообщалось, что замминистра науки и просвещения Кабардино-Балкарии обвиняется в хищении 49 миллионов рублей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Суд оштрафовал москвича за покрашенные волосы в цвета флага Украины
Биолог Татаренко раскрыла, какие собаки сложнее всего поддаются дрессуре
Названы дни проведения «Последних звонков» в подмосковных школах
Алина Юрчак