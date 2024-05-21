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Судившегося с ветераном спецоперации депутата Госдумы сняли с поста

Судившегося с военкором депутата Семигина сняли с поста главы комитета Думы
21 мая 2024, 14:13
Фото: iStock/Oleg Elkov

Фото: iStock/Oleg Elkov

Судившегося с военкором и ветераном спецоперации Евгением Рассказовым депутата Геннадия Семигина сняли с поста главы комитета Думы, пишет РИА Новости.


Решение приняли на заседании фракции «Справедливая Россия — За правду». Как заявил лидер партии Сергей Миронов, в рамках ротации фракцией принято решение об освобождении от должности председателя комитета по делам национальностей Геннадия Семигина.

Миронов порекомендовал назначить на пост главы комитета по делам национальностей первого зампреда комитета нижней палаты парламента по просвещению Яну Лантратову.

Ранее Семигина раскритиковал за судебное разбирательство с военкором председатель Союза кинематографистов РФ, народный артист и режиссер Никита Михалков.

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#госдума
#депутат
#спецоперация
Москвичка выбросила двухмесячного сына у супермаркета
Женщина бросила двухмесячного ребёнка у супермаркета в Москве
21 мая 2024, 15:03

Фото: iStock/blinow61

В Москве 30-летняя женщина бросила двухмесячного сына у супермаркета на улице Адмирала Ушакова. Об этом сообщает столичная прокуратура.
Согласно сообщению, возле супермаркета случайный прохожий стал свидетелем ссоры супружеской пары, при которой мужчина силой пытался отдать женщине малыша.

«После сделанного им замечания мужчина спешно покинул место конфликта, передав ребенка супруге. Женщина спустя непродолжительное время положила своего двухмесячного сына на бетонные ступеньки и ушла, не обращая внимания на оклики очевидцев», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что брошенного младенца доставили в детскую больницу, его жизнь находится вне опасности. При этом 30-летнюю мать планируется привлечь к уголовной ответственности.

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#школьница
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The Sun: в Британии 98-летний аристократ погнался за кошкой и умер
В Британии 98-летний маркиз Эйлсбери выпал из окна, погнавшись за кошкой
21 мая 2024, 14:58

Фото: iStock/Marina Bagrova

В Британии не стало восьмого маркиза Эйлсбери Майкла Сиднея Седрика Браднелла-Брюса.
Прежде он был известен как виконт Савернейк и граф Кардиган. Об этом пишет The Sun.

По данным издания, 98-летнего аристократа в луже крови нашла его гражданская жена — 88-летняя Тереза Маршалл де Паоли. По ее словам, маркиз мог погнаться за кошкой и выпал из окна. Она нашла его уже под окнами. Полиция и скорая приехали через семь минут. Они заявили, что смерть была мгновенной.

Изначально полиция рассматривала Терезу в качестве подозреваемой.

В прошлом Майкл Сидней Седрик Браднелл-Брюс был пэром и биржевым брокером.

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Singapore Airlines: один пассажир погиб и 30 пострадали из-за турбулентности

Бастрыкин поручил возбудить дело об избиении участника спецоперации
#великобритания
#смерть
#кошка
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Один человек погиб из-за сильной турбулентности на авиарейсе Лондон — Сингапур
Singapore Airlines: один пассажир погиб и 30 пострадали из-за турбулентности
21 мая 2024, 14:07

Фото: iStock/Diy1

Один человек погиб на борту самолёта Лондон — Сингапур из-за сильнейшей турбулентности. Ещё более тридцати человек пострадали. Об этом говорится в заявлении авиакомпании Singapore Airlines.
По предварительным данным, погибший пассажир был не пристегнут. Уточняется, что всего на борту находились 211 пассажиров и 18 членов экипажа.

Борт вылетел из Лондона вечером в понедельник, 20 мая, однако был вынужден сменить курс и приземлиться в Бангкоке. В авиакомпании уточнили, что ее сотрудники работают с правительством Таиланда, чтобы предоставить всем пострадавшим необходимую помощь.

Напомним, ранее исследование университета Рединга показало, что из-за изменения климата самолеты теперь находятся в опасной турбулентности на 55% больше. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Бастрыкин поручил возбудить дело об избиении участника спецоперации
21 мая 2024, 13:52

Фото: сайт СК РФ

Следственное управление Следственного комитета в Калужской области расследует случай избиения участника военной операции на Украине, который попал в видео в социальных сетях.
По данным управления, следователи стремятся выяснить обстоятельства конфликта, мотивы нападения и другие детали инцидента.

Расследование поручил провести председатель СК России Александр Бастрыкин.

В сообщении СК уточняется, что пострадавший получил серьезные травмы, и проводится проверка, которая определит, будет ли возбуждено уголовное дело и по какой статье Уголовного кодекса.

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Саратовец склонял бойца СВО к сдаче в плен ВСУ
УФСБ Саратова сообщило о попытке саратовца склонить бойца СВО к сдаче в плен ВСУ
21 мая 2024, 13:39

istockphoto/Zolnierek

Житель Саратова склонял участника спецоперации сдаться в плен ВСУ. Об этом сообщили в региональном УФСБ.
С участником СВО в прошлом году с мая по июль переписывался некий человек, предлагая сдаться врагу, однако боец от предложения отказался.

Саратовец признан виновными приговорен к 3,5 годам колонии общего режима.

К слову, к участникам спецоперации то и дело проявляется нездоровый интерес. Так, в Самаре мигранты запугали родных солдата СВО. Семья военного пожаловалась на постоянные нападки со стороны уроженцев Таджикистана.

Общественники быстро решили проблему, теперь родственники находятся под их защитой, пока боец защищает родину.

До этого была информация о незаконно поселившейся уроженке Узбекистана в квартире бойца СВО, погибшего год назад.

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#всу
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Суд приговорил физика из Новосибирска Маслова к 14 годам колонии за госизмену
21 мая 2024, 13:17

Фото: iStock/Michał Chodyra

Суд в Санкт-Петербурге признал виновным в государственной измене физика Анатолия Маслова из Новосибирска и приговорил его к 14 годам тюрьмы, передаёт ТАСС.
«Судебная коллегия постановила: Маслова Анатолия Александровича признать виновным в совершении преступления и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год», — так звучит решение суда.

Также суд запретил Маслову в течение ближайших двух лет заниматься деятельностью, которая связана с допуском и доступом к информации.

Напомним, Маслова арестовали в июне 2022 года. По данным следствия, в 2014 году он передал представителям разведки Германии данные о закрытых научных разработках.

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#наказание
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Мигранты запугали семью участника СВО в Самаре
21 мая 2024, 12:31

Фото: iStock/vichinterlang

В Самаре семья участника спецоперации обратилась с просьбой о помощи из-за постоянных нападок соседей из Узбекистана. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Община Новости», связанным с движением «Русская община».
«В Русскую Общину Самары обратилась татарская семья участника СВО с просьбой о защите жены и тестя от нападок соседей — уроженцев Республики Узбекистан», — говорится в сообщении.

Общественники быстро отозвались и встретились с мигрантами, запугивающими семью российского военного. Им удалось решить проблему. Кроме того, теперь родственники бойца находятся под защитой общины, пока он занят защитой родины.

Ранее сообщалось, что в Московской области уроженка Узбекистана незаконно поселилась вместе с другими иностранцами в квартире погибшего год назад бойца спецоперации.

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Мигрант из Узбекистана изнасиловал 15-летнюю девочку в Петербурге
21 мая 2024, 10:14

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

В Санкт-Петербурге мигрант из Узбекистана изнасиловал 15-летнюю школьницу. Он задержан. Об этом сообщает портал «78».
Согласно сообщению, 19-летний парень приехал из Узбекистана, однако на миграционный учёт не встал. Проживает он в доме № 4 по проспекту Славы во Фрунзенском районе Петербурга.

Против него возбуждено уголовное дело сразу по трём статьям. Подозреваемого задержали, допросили и поместили в изолятор. Тем временем полиция выясняется все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что гражданин Таджикистана подозревается в покушении на убийство управляющего птицефабрикой в дагестанском Хасавюрте.

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В российском городе полиция накрыла крупный бордель с мужчинами-проститутками
SHOT: В Москве полиция накрыла бордель с мужчинами-проститутками
21 мая 2024, 10:13

Фото: iStock/Dzurag

В Москве полицейские накрыли крупный бордель с мужчинами-проститутками. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что публичный дом находился в сауне «Казанова» в Малом Каретном переулке. Сотрудники правоохранительных органов провели проверку борделя в ночь на воскресенье, 19 мая.

Отмечается, что полиция обнаружила восемь мужчин-проституток, возраст которых составлял от 20 до 42 лет. Все мужчины признались, что оказывают интим-услуги клиенткам за деньги. По информации источника, они были задержаны и доставлены на допрос в отделение полиции.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге полицейские обнаружили бордель в доме, где находилась штаб-квартира революционера Якова Свердлова. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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