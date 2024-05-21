Судившегося с ветераном спецоперации депутата Госдумы сняли с поста

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Судившегося с военкором и ветераном спецоперации Евгением Рассказовым депутата Геннадия Семигина сняли с поста главы комитета Думы, пишет РИА Новости.
Решение приняли на заседании фракции «Справедливая Россия — За правду». Как заявил лидер партии Сергей Миронов, в рамках ротации фракцией принято решение об освобождении от должности председателя комитета по делам национальностей Геннадия Семигина.
Миронов порекомендовал назначить на пост главы комитета по делам национальностей первого зампреда комитета нижней палаты парламента по просвещению Яну Лантратову.
Ранее Семигина раскритиковал за судебное разбирательство с военкором председатель Союза кинематографистов РФ, народный артист и режиссер Никита Михалков.
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