Траулер «Капитан Лобанов» затонул в Калининградской области

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Траулер «Капитан Лобанов» затонул в Балтике недалеко от города Пионерский Калининградской области. На борту было семь человек экипажа, один погиб, двое пропали без вести. Об этом сообщает «112».
Уточняется, что утром 19 марта корабль, гружёный рыбой, вышел из города Светлый и направился в Балтийск. В какой-то момент раздался хлопок и начался пожар. Члены экипажа не смогли самостоятельно справиться с огнем. И подали сигнал бедствия. На место оперативно выдвинулись спасатели.
Из семи человек спасти удалось четверых. Один моряк погиб, ещё двое пропали без вести. Их продолжают искать.
Три года назад корабль уже тонул в поселке Светлый. Тогда все члены экипажа выжили.
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Из семи человек спасти удалось четверых. Один моряк погиб, ещё двое пропали без вести. Их продолжают искать.
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Элина Позднякова