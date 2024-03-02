Атакованный хуситами сухогруз с удобрениями затонул в Красном море

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Ещё в феврале представители вооружённых сил движения йеменских хуситов «Ансар Аллах» нанесли удар по сухогрузу Rubymar, двигавшемуся в южной части Красного моря с грузом удобрений. Судно на протяжении нескольких недель погружалось в воду и наконец затонуло.
Эксперты ранее предупреждали о риске серьёзной экологической катастрофы, так как грузовое судно перевозило более 41 тысячи тонн химических удобрений. Последствия для морской флоры и фауны и в целом для окружающей среды остаются непредсказуемыми, говорят экологи. Длина нефтяного пятна на поверхности Красного моря составляет около 18 морских миль (более 33 километров).
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Александр Бойцов