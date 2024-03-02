Атакованный хуситами сухогруз с удобрениями затонул в Красном море

После дипломатического форума в Анталье журналистка задала министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову вопрос, что он думает по поводу слов президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск НАТО на Украину. Глава российского МИД в ответ только весело рассмеялся.