В Якутии малолетний ребёнок выпал из окна квартиры
В Якутии ребёнок выпал из окна и сломал ребро. Об этом в ночь с 9 на 10 мая сообщили в Telegram-канале «Прокуратура Республики Саха (Якутия)».
Согласно материалу, ребёнок 2020 года рождения выпал из окна квартиры на первом этаже в городе Покровске Хангаласского района. Медики госпитализировали пострадавшего с переломом ребра. Иных подробностей в настоящий момент не приводится. Прокуратура взяла под контроль выяснение обстоятельств случившегося.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Нижегородской области суд вынес приговор многодетной матери, которая на протяжении десяти лет истязала четверых детей. Женщина систематически применяла недопустимые методы воспитания к несовершеннолетним, нанося малолетним побои и создавая ситуации, травмирующие их психику .
