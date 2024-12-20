Судно с моряками из Сирии и Египта подало сигнал SOS в Керченском проливе

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Судно Gam Express подало сигнал бедствия в Керченском проливе. Об этом сообщается в заявлении Южной транспортной прокуратуры.
Отмечается, что в настоящее время контролируется обеспечение безопасности мореплавания из-за подачи сигнала бедствия от судна, находящегося в районе порта «Кавказ». Экипаж запросил возможности зайти в порт.
Также ведомство осуществляет контроль за соблюдением прав членов экипажа. На его борту находится 16 моряков из Сирии и Египта.
В Российском профессиональном союзе моряков подчеркнули, что у экипажа отсутствуют продукты и запасы питьевой воды. Также стало известно, что работодатель последний раз выплачивал морякам зарплату в августе.
Судно ходит под флагом Гвинеи-Бесау. Долг по зарплате по международным правилам может повлечь арест корабля.
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Также ведомство осуществляет контроль за соблюдением прав членов экипажа. На его борту находится 16 моряков из Сирии и Египта.
В Российском профессиональном союзе моряков подчеркнули, что у экипажа отсутствуют продукты и запасы питьевой воды. Также стало известно, что работодатель последний раз выплачивал морякам зарплату в августе.
Судно ходит под флагом Гвинеи-Бесау. Долг по зарплате по международным правилам может повлечь арест корабля.
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Анастасия Чинкова