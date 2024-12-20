Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Судно с моряками из Сирии и Египта подало сигнал SOS в Керченском проливе

Судно с моряками из Сирии и Египта подало сигнал SOS в Керченском проливе

Фото: iStock/Dikuch

Фото: iStock/Dikuch

Судно Gam Express подало сигнал бедствия в Керченском проливе. Об этом сообщается в заявлении Южной транспортной прокуратуры.
Отмечается, что в настоящее время контролируется обеспечение безопасности мореплавания из-за подачи сигнала бедствия от судна, находящегося в районе порта «Кавказ». Экипаж запросил возможности зайти в порт.

Также ведомство осуществляет контроль за соблюдением прав членов экипажа. На его борту находится 16 моряков из Сирии и Египта.



В Российском профессиональном союзе моряков подчеркнули, что у экипажа отсутствуют продукты и запасы питьевой воды. Также стало известно, что работодатель последний раз выплачивал морякам зарплату в августе.

Судно ходит под флагом Гвинеи-Бесау. Долг по зарплате по международным правилам может повлечь арест корабля.

Читайте также:

Mash: Песок с анапских пляжей будет токсичным ещё десять лет

Путин заявил, что крушение танкеров привело к экологической беде

Матрос «Волгонефти-239» Марченко рассказал, как затонуло судно
#керчь
#корабль
#судно
#продукты
#контроль
#работодатель
Трёх граждан России выдворили из Казахстана
20 декабря 2024, 19:48

Фото: iStock/Rainer Puster

Троих россиян, прибывших авиарейсом Москва-Караганда, оштрафовали на 1,4 тыс. долларов и выдворили из Казахстана за то, что они не сообщили в положенный срок о наличии у них второго гражданства. Об этом сообщили в пресс-центре МВД Казахстана.
Отмечается, что ими оказались 23, 40 и 48-летние граждане России. Решением суда они привлечены к различным административным наказаниям в виде штрафов и выдворению за пределы Казахстана с запретом на въезд в страну в течение пяти лет.

Ведомство сообщает, что пассажиров рейса привлекли к ответственности сотрудники транспортной полиции вместе с пограничниками Комитета нацбезопасности Казахстана.

По законодательству страны граждане республики не должны иметь второго гражданства. В случае его приобретения они обязаны уведомить власти в течение 30 дней.

Читайте также:

Генконсул России озвучил число релокантов в Алма-Ате

В Казахстане сорвали подготовку четырех терактов

Казахстан высказался об антироссийских санкциях
#казахстан
#россия
#гражданство
#мвд
#политика
#закон
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Ущерб от мошенничества в Курской области составил свыше 800 млн рублей
20 декабря 2024, 18:57

Фото: iStock/Elena Chelysheva

Ущерб Курской области в результате мошенничества при строительстве фортификационных сооружений составил более 800 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
18 декабря по итогам проверки прокуратуры было возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса о мошенничестве в особо крупном размере по факту завышения должностными лицами сметной стоимости по госконтрактам на установку сооружений, повлекшего за собой причинение бюджету региона ущерба в размере свыше 800 миллионов рублей.

Ранее прокуратура Курской области поддержала ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гендиректора АО «Корпорация развития Курской области», которого обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. В настоящее время он помещён в СИЗО.

Читайте также:

Лес коррупции и «золотые» блиндажи: экс-замглавы департамента Минобороны вменяют многомиллионные хищения

Мошенник получил 7 % от 165 млн рублей, которые он похитил у пенсионерки из Москвы

Суд приговорил реставратора Соловков Белякова к пяти годам колонии
#курская область
#мошенничество
#ущерб
#уголовное прокуратура
#меры
#сизо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Под Каширой во время вывоза отходов спасли двух брошенных щенков
20 декабря 2024, 18:28

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Экипаж регионального оператора Каширского кластера во время вывоза отходов из деревни Богатищево-Епишино городского округа Кашира обнаружил двух маленьких щенков. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Щенки дрожали от холода под крышей контейнерной площадки. Не оставаясь равнодушными к бедственному положению беззащитных созданий, сотрудники сразу решили помочь. Информация о щенках быстро распространилась в соцсетях. Вскоре добрые люди откликнулись на призыв о помощи», – говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, в результате щенята обрели новый дом и хозяев, готовых окружить их заботой и теплом.

Читайте также:

В подмосковном комплексе по переработке отходов спасли выброшенного щенка

Нейросеть выявила за неделю в Подмосковье свыше 1,3 тыс. нарушений уборки снега

Инспекторов подмосковного Минчистоты переоденут в новую форму
#минчистоты
#животные
#спасение
#отходы
#подмосковье
#московская область
#кашира
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Mash: Песок с анапских пляжей будет токсичным ещё десять лет
20 декабря 2024, 18:24

Фото: istockphoto/Vera Tikhonova

Песок на пляжах Анапы сохранит токсичность ещё как минимум в течение десяти лет из-за массового выброса мазута. Именно столько времен потребуется на восстановление живой природы после разлива чёрной жижи.
Об этом сообщает телеграм-канал Mash. В настоящее время всё побережье около города-курорта устлано мешками с мазутом — складывать вещество больше некуда. Пока волонтёры ждут технику, которая вывезет мусор на утилизационный полигон, упрямая чёрная масса просачивается сквозь полиэтилен, и всё приходится начинать заново. Местным властям не хватает транспорта для вывоза отходов и погибших птиц. Есть также недостаток металлической тары для мазута.

Смешанный с нефтесодержащим веществом песок можно утилизировать только на специальных полигонах, а в идеале — на нефтеперерабатывающих заводах. Перед уничтожением специалистам предстоит тщательно отделить песок от мазута, рассказала советник главы экологического общества Светлана Ковалевская.

Читайте также:

СК РФ возбудил два уголовных дела из-за крушения танкеров в Керченском проливе

Разлив нефтепродуктов произошёл из-за крушения двух танкеров в Керченском проливе

Режим ЧС ввели в Анапе из-за выбросов нефтепродуктов на побережье
#мусор
#полигон
#волонтеры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Будешь моей женой»: Девушка из Москвы рассказала о домогательствах мигранта на рабочем месте
20 декабря 2024, 17:45

Фото: istockphoto/Paul Gorvett

После опубликованной истории про Анастасию, которая записала видеообращение о том, что коллеги-мигранты ей предлагают групповой секс и грозят похитить в другую страну, в редакцию «Радио 1» стали приходить обращения от других девушек. Они тоже оказались жертвами угроз со стороны мигрантов.
«Боюсь за свою жизнь»: Девушка из деревни Грибки стала жертвой домогательства коллег-мигрантов, что известно
«Боюсь за свою жизнь»: Девушка из деревни Грибки стала жертвой домогательства коллег-мигрантов, что известно

«Пару лет назад со мной приключилась не очень хорошая история. Я устроилась на работу в компанию "Бургер Рус" (ресторан быстрого питания "Бургер Кинг"). Придя на работу в первый день, я поняла, что коллектив состоит из граждан других государств, а русских очень мало. Через некоторое время, мой коллега — гражданин Узбекистана — начал настойчиво оказывать мне знаки внимания. Он ждал после работы у выхода, преследовал по пути домой. Угрожал словами: «Ты будешь моей второй женой, я увезу тебя, даже не сможешь сопротивляться!» — рассказала свою историю корреспонденту «Радио 1» обратившаяся Олеся.

Она добавила, что случай произошел в Северо-Восточном административном округе города Москвы — в районе метро «Бульвар Рокоссовского».

«Мне было так страшно, что я уже просила родных меня встречать… Несколько раз доходило до того, что он заходил в женскую раздевалку, когда я передавалась, приставал, пытался совершить акт насилия. И когда в очередной раз на мои крики прибежал охранник заведения, мне предложили написать заявление в полицию. У меня были видеодоказательства поведения этого мигранта, были ссадины и синяки, доказывающие факт попытки изнасиловать, и с этим я пошла в полицию. Там приняли заявление и сказали ждать», — поделилась девушка.

По ее словам, спустя время мигранта уволили, и он уехал к себе на родину. А по факту ее заявления ничего не было предпринято.

«Но даже такому исходу я была рада, потому что могла теперь спокойно работать, без какого-либо страха. Многие мигранты, нам, русским девушкам, мешают спокойно жить, а уполномоченные органы не вмешиваются», —призналась корреспонденту «Радио 1» потерпевшая.

Читайте также:

В Госдуме назвали неожиданный способ борьбы с террористами

Реестр контролируемых лиц: как можно будет проверить мигрантов с 5 февраля

В Новороссийске мигранты избили семейную пару и бойца СВО
#метро
#история
#мигранты
#заявление
#девушка
#смерть
#насилие
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Петербурге обманутая на 1 млн рублей мошенниками пенсионерка запустила салют в банке
20 декабря 2024, 17:37

Фото: iStock/ Hartmut Kosig

В Санкт-Петербурге пенсионерка, которую обманули на один миллион рублей, пришла в банк и зажгла там фейерверк, сообщил Teлеграм-канал «Mash на Мойке».
Инцидент произошёл в отделении одного из банков, который расположен на севере Санкт-Петербурга. Пришедшая туда фигурантка запустила салют, чтобы отомстить обманувшим её аферистам. Приехавшим на место случившегося оперативникам женщина передала, что действовала по инструкции.

Неделю назад пенсионерке позвонили неизвестные и сказали, что они являются сотрудниками «Госуслуг». Звонившие рассказали, что личные данные женщины взломали. Потом пенсионерке позвонили под видом силовиков и сказали ей переложить все сбережения на якобы безопасный счёт. Женщина неоднократно снимала и переводила деньги. В результате злоумышленники получили от нее 1,1 миллиона рублей.

Недавно пенсионерке снова позвонили аферисты. Они представились полицейскими и сообщили, что её средства похитили, а обманувших её нужно наказать. Злоумышленники убедили пенсионерку купить фейерверк, прийти в офис банка и запустить его.

Читайте также:

В Калининградской области полиция задержала мужчин, выращивающих коноплю

В Подмосковье уволенный работник украл со стройки сварочные аппараты и насосы

На Украине силовики проводят обыски у моделей OnlyFans
#деньги
#фейерверк
#салют
#женщина
#данные
#женщины
#инцидент
#офис
#счёт
#сбережения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бывшего боевика «Азова»* заочно осудили за подготовку теракта в «Шереметьево»
Националист Пинчук заочно получил 15 лет за подготовку теракта в «Шереметьево»
20 декабря 2024, 17:15

Фото: iStock/Zolnierek

Второй западный окружной военный суд заочно приговорил украинского националиста Ивана Пилипчука к 15 годам лишения свободы за подготовку теракта в аэропорту «Шереметьево». Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что ему также назначили штраф в размере 500 тысяч рублей.

В настоящее время Пилипчук находится в международном розыске. Ранее он служил в батальоне ВСУ «Азов»*.

Кроме того, по делу о подготовке теракта в столичном аэропорту осуждены Михаил Дарий и Илья Ковылков. Они приговорены к 22 и 15 годам колонии. По данным следствия, они собирались подорвать топливные резервуары на центральной заправочной станции в «Шереметьево» для дестабилизации в стране, а также занимались пропагандой терроризма в своём Telegram-канале.

Читайте также:

Обвиняемый в убийстве генерала Кириллова Курбонов приехал в Россию осенью

Второго фигуранта дела об убийстве инспектора МАДИ объявили в международный розыск

На Алтае сотрудник общепита пытался отравить военнослужащих и получил 20 лет колонии

*запрещённая в России террористическая организация
#суд
#шереметьево
#штраф
#всу
#теракт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Под залог почти в миллион гривен выпустили арестованного командира бригады ВСУ
На Украине под залог выпущен командир 211-й понтонно-мостовой бригады Побережнюк
20 декабря 2024, 16:35

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Командир 211-й понтонно-мостовой бригады Вооруженных сил Украины Олег Побережнюк был выпущен под залог в размере 908 тысяч гривен (около 2,2 миллиона рублей). Об этом пишет Telegram-канал «Политика Страны» со ссылкой на данные прокуратуры.
Его арест состоялся 19 декабря в связи с обвинениями в избиении и вымогательстве у солдат, служащих в возглавляемой им бригаде.

Данный инцидент стал причиной отстранения Побережнюка от выполнения служебных обязанностей высшим командованием ВСУ. Следственные органы продолжают разбираться в обстоятельствах дела, а также собирают доказательства для дальнейшего судебного разбирательства.

Ранее стало известно, что началось заседание суда по делу об убийстве журналиста Рассела Бентли российскими военными. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Суд заочно дал 15 лет украинскому националисту за подготовку теракта в «Шереметьево»

В ДНР пройдет суд над наемником из Грузии за участие в боевых действиях

Обвиняемый в убийстве генерала Кириллова Курбонов приехал в Россию осенью
#суд
#всу
#солдат
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Суд заочно дал 15 лет украинскому националисту за подготовку теракта в «Шереметьево»
20 декабря 2024, 16:16

Фото: iStock/ OlFedv

Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил к 15 годам лишения свободы экс-участника подразделения украинской бригады «Азов»* Ивана Пилипчука, который виновен в подготовке теракта в аэропорту Шереметьево, сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на своего корреспондента из зала суда.
Первые пять лет после экстрадиции в Российскую Федерацию Иван Пилипчук будет находиться в тюрьме, а оставшийся срок он проведёт в колонии строгого режима. Ещё обвиняемому назначили штраф в полмиллиона рублей.

Уголовное дело рассматривалось в закрытом режиме из-за того, что в материалах присутствовала секретная информация. Украинского националиста объявили в международный розыск и заочно арестовали в конце августа 2024 года.

Журналисты агентства отметили, что дело Ивана Пилипчука выделили из уголовного дела Ильи Ковылкова и Михаила Дария, которых до этого осудили за подготовку теракта в Шереметьево. Следствие полагает, что с помощью дронов мужчины планировали взорвать примерно семь топливных цистерн на центральной заправочной станции в аэропорту.

Читайте также:

Выезд в Евросоюз и $100,000: что еще пообещали гражданину Узбекистана за убийство генерала Кириллова

В Москве оставили под домашним арестом экс-супруга блогера Лерчек

В Москве суд арестовал женщину, которая сбила насмерть ребёнка на тротуаре

*запрещенная в России террористическая организация
#шереметьево
#суд
#дело
#штраф
#уголовное дело
#следствие
Следите за нашими новостями
в удобном формате